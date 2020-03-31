教育部續推均質化方案 促各校共享資源展現特色

12年國教強調各校發展各自特色，教育部表示將持續推動「高級中等學校適性學習社區教育資源均質化」方案，促各適性學習社區夥伴學校，強化橫向與縱向合作，建構社區夥伴優質關係，輔助資源弱勢學校；另也深化與在地社區的合作機制，強化資源共享，增進學校特色發展。

台南市私立慈幼工商「機電整合能力」教學活動就是整合校內多元群科特色的案例。他們參與均質化「結合科大資源和產業合作」計畫，由資電群教師輔導學生開設「創客社團」，透過不同課程主題共同學習。

學生在實際工作情境導引下，將所學到的專業運用於產業實務，提升學用合一，在「2019全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽」及「2019亞洲智慧型機器人大賽」等競賽獲佳績。

教育部表示，均質化方案也鼓勵教師成立跨校教師專業社群，例如蘭陽女中「蘭園Open day」公開觀課活動，推動宜蘭縣高級中等學校區域共好，讓大專院校及國中教師更理解12年國教新課綱與高級中等學校教學現況，提升教學效能與品質。

均質化方案也提供跨校多元適性選修、彈性學習時間與特色學習課程，教育部舉例，高雄市立林園高中、中山高中及福誠高中進行跨校海洋或化石課程，結合新興科技VR製作介紹動畫以及矽膠化石模型，參加每年由高雄科工館舉辦的科學園遊會，吸引更多人了解化石的奧秘，讓學生更有成就感。

教育部國教署表示，社區學校也持續辦理國中師生學術與職涯多元試探活動，增加課程試探的深度與廣度，讓國中師生瞭解學校的性質、教學及設備。例如屏東高中辦理高中職博覽會，利用各校攤位呈現特色課程，發放特色宣導手冊，協助家長和學生更瞭解各高級中等學校特色，以利未來的升學選擇。