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麥當勞完勝早餐店？ 老饕曝「3大致勝點」難超越

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店」，貼文引發眾人熱議。路透社
有網友好奇詢問「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店」，貼文引發眾人熱議。路透社

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，吸引許多業者搶攻早餐商機。這讓一名網友好奇詢問「如果不吃蛋餅，麥當勞是否已完勝早餐店」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，麥當勞乾淨衛生環境沒有油耗味，咖啡雖然小杯，但不輸CITY CAFE且勝過路易莎，相比之下一般早餐店衛生堪憂，咖啡味道奇怪或是超淡，連路易莎都不如，「請問如果沒要吃蛋餅，麥當勞是否已經全面勝過早餐店？」

貼文一出，有網友指出麥當勞「環境衛生」、「食材品質好」、「價格親民」為3大致勝關鍵，「我也覺得麥當勞食材、衛生、環境都值得信賴」、「早餐店越來越貴了」、「麥當勞就是吃環境衛生跟有品質的食材」、「早餐店很常摸完錢又回頭做漢堡，想到就噁」、「大勝！麥當勞好吃乾淨，又不用等很久」。

但喜歡早餐店的人表示，「（麥當勞）開始賣油條和飯糰再叫我」、「早餐店大冰奶不可被取代」、「麥當勞品項太少，哪天出蘿蔔糕再說」、「早餐店的蛋餅包薯餅是世上最好吃的食物」、「沒蛋餅跟蘿蔔糕贏不了」。

麥當勞 PTT

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