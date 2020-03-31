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史無前例！澎湖福朋喜來登「買住宿送機票」 現省2萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
菊島大使套房的港景陽台。圖／澎湖福朋喜來登酒店提供
菊島大使套房的港景陽台。圖／澎湖福朋喜來登酒店提供

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出史無前例的超省優惠，4月1日至4月30日入住原價兩晚3萬元的港景豪華雙床客房，三天兩夜兩人成行特價15,800元，再贈送14,616元的超值回饋禮，包含雙人澎湖來回機票、海港百匯自助早晚餐、機場來回接駁等超值禮遇，扣除禮遇內容後，等同只要1,184元就可入住五星酒店三天兩夜，平均下來每人每晚296元起。

此外，另推出原價兩晚7萬元的港景吉貝雅爵套房住房專案，兩人成行22,800元起，可入住30坪港景吉貝雅爵套房，再加贈總價22,516元的尊榮回饋禮，除了雙人澎湖來回機票、海港百匯自助早晚餐、餐飲美饌券、機場來回接駁等，還有市值7,900元的尊榮溫炙養生SPA芳療課程，折扣後等於284元就能入住五星酒店頂級套房兩晚。

澎湖福朋喜來登酒店在抗疫期間，也推出可提升免疫力的各樣餐點，4月1日起三大餐廳聯手推出「龍膽石斑海鮮季」，於藍洞餐廳推出「龍膽石斑豪華海鮮麵線」及「龍膽石斑現燙魚片湯」；聚味軒海鮮中餐廳有客製化龍膽石斑料理、龍膽膠質鍋，搭配澎湖特色料理入饌的「龍膽石斑三味先饗宴」(4人份)；宜客樂海港百匯自助餐則有逾10道的龍膽石斑及海鱺魚料理。電話：06-926-5048。

2020龍膽石斑海鮮季。圖／澎湖福朋喜來登酒店提供
2020龍膽石斑海鮮季。圖／澎湖福朋喜來登酒店提供

澎湖 海鮮 機場

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