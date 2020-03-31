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台大雲林醫院引進紳漢機器手臂系統 手術輔助突破100例
台大醫院雲林分院去年7月起引進紳漢機器手臂系統，目前手術輔助突破100例，其中3例更為世界首例；紳漢機器手臂系統傷口小、恢復時間短，降低許多手術風險，讓以往可能因為年紀、身體狀況難接受手術治療的病人，有了更適合的選擇。
今天接受機器手臂手術，術後恢復良好的80歲張老先生，到醫院感謝醫師的治療，院方也幫他舉行術後慶祝會，張老先生說，原本很擔心年紀已高，但得知有這類的手術方式便接受嘗試，果不其然很順利，讓他很感恩。
泌尿部醫師袁倫祥表示，張老先生因攝護腺癌二期住院治療，多以賀爾蒙藥物搭配放射線治療，考量張老先生年事已高，因此安排紳漢機器手臂系統手術，不僅醫師手術時更精確、安全，患者術後也更快重返日常生活。
院方一般外科主任賴鵬升、泌尿部主任黃士維表示，過去傳統腹腔鏡手術在器械上，特別是手術器械如筷子般，無法像手腕靈活轉動，提高醫師施行微創手術的難度及手術的風險。
但紳漢機器人手術系統，突破過去微創技術的困難，手術過程可直接看到三維立體影像，還有人工智慧科技動眼追蹤系統，提供高解析立體的手術視野，以及操控機器手臂上可旋轉手術器械，都讓醫師手術更精確。
院長黃瑞仁說，本院「機器手臂小組」主要由泌尿部、外科部、婦產部醫師組成，目前運用在攝護腺癌、大腸癌及膽囊切除、腎臟癌等重大手術，未來雲林鄉親不用離鄉背井，就能享有高水準醫療服務。
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