新北地標「望月樓」推史上最高折扣 4月天天85折

位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以好吃好看的新派粵菜、造型港點，以及居高臨下的高樓美景聞名，也因此被美食家們譽為「新北口碑第一的粵菜餐廳」。4月1日到30日望月樓祭出兩項史上最高折扣，一是內用餐點，天天享有85折；二是全新推出外帶或外送的四人合菜，特價1,999元(約原價的75折)。

望月樓的招牌菜包括費時費工的荔茸香酥鴨、脆皮燒肉，老菜新做的松露帶子炒鮮奶、荷葉米沙牛小排，吃完意猶未盡的海鮮豆腐煲、柚子片皮手撕雞等，午餐供應的全手工港點，以顏值擔當、每桌必點的品項的天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃，以及胡蘿蔔造型的牛肝菌素餃為主角。整個4月，入店享用粵菜、港點、桌菜或個人套餐，一律85折(酒類和飲料除外)。