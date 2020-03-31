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新北地標「望月樓」推史上最高折扣 4月天天85折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
荔茸香酥鴨380元+10%。圖／望月樓提供
荔茸香酥鴨380元+10%。圖／望月樓提供

位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以好吃好看的新派粵菜、造型港點，以及居高臨下的高樓美景聞名，也因此被美食家們譽為「新北口碑第一的粵菜餐廳」。4月1日到30日望月樓祭出兩項史上最高折扣，一是內用餐點，天天享有85折；二是全新推出外帶或外送的四人合菜，特價1,999元(約原價的75折)。

望月樓的招牌菜包括費時費工的荔茸香酥鴨、脆皮燒肉，老菜新做的松露帶子炒鮮奶、荷葉米沙牛小排，吃完意猶未盡的海鮮豆腐煲、柚子片皮手撕雞等，午餐供應的全手工港點，以顏值擔當、每桌必點的品項的天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃，以及胡蘿蔔造型的牛肝菌素餃為主角。整個4月，入店享用粵菜、港點、桌菜或個人套餐，一律85折(酒類和飲料除外)。

另也提供外帶或外送的4人份5道式精選合菜，菜色有廣式燒味拼盤(含叉燒、油雞、燒鴨)、紅油咖哩蝦、香菜皮蛋湯浸蛤蜊、波特酒紅糟醬燒小排、抱子甘藍炒蘆筍，特價1,999元；如需外送須於前一日下午3點前預訂，外送距離為餐廳500公尺內。電話：02-7705-9703。

望月樓推出專供外帶或外送的4人合菜，75折特惠價1999元。圖／望月樓提供
望月樓推出專供外帶或外送的4人合菜，75折特惠價1999元。圖／望月樓提供
牛肝菌素餃(3個)150+10%。圖／望月樓提供
牛肝菌素餃(3個)150+10%。圖／望月樓提供

新北 菜色

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