滑嫩香甜肉汁滿滿！台北十大網友熱議壽喜燒

肉肉吃起來

串燒、丼飯跟生魚片，日式美食百百種，你最喜歡什麼呢？說到日式料理，大家一定不會忘記那香甜的醬汁，只要將肉片輕輕涮幾下，再沾上撒上七味粉的蛋液，滑嫩的口感好吃到要讓人飛上天的壽、喜、燒！

壽喜燒不只肉類吃起來相當銷魂，菜類味道也是一極棒，不過壽喜燒餐廳太多讓你不知道該怎麼選嗎？那就聽聽網友說法吧～DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與Google評分（台北店平均），以各50%比例評選出網友熱議的前十大臺北壽喜燒餐廳，趕快一起來看看吧～

image source：臉書／MO MO PARADISE

第十名：三燔本家

位在晶華酒店的三燔本家，雖然屬高價位，但從踏入餐廳裡，光是裝潢跟氣派程度就令人歎為觀止，而且壽喜鍋的製作一點也不馬虎，店員會先下一塊豬皮逼出油脂，接著放入洋蔥爆香，之後便放入時蔬與壽喜燒湯汁，整鍋湯底鹹甜而不膩，肉品也是符合價位的高品質肉類，想偶爾奢侈一次的朋友們，可別忘了三燔本家啊～

延伸閱讀：佛系防疫比嚴刑峻罰更被關注？台灣網友熱議20大國家防疫作為

第九名：魯山人和風壽喜燒鍋物

位在台大熱鬧商圈附近的魯山人和風壽喜燒鍋物，是三五好友相聚的好去處，因為位在學區附近，價格當然也相對親民，最低369就能肉肉吃到飽，還有無限供應的各類蔬菜，配上撒著七味粉的蛋液——啊～真的是太幸福啦！

延伸閱讀：殘忍性暴力、連環殺人案！15大真實案件改編韓影讓人心驚肉跳

第八名：溫野菜

在日本已是涮涮鍋連鎖店冠軍的「溫野菜」，在台灣也深受國人歡迎，除了湯底口味眾多外，月見壽喜鍋也成了網友熱議美食，甜鹹交錯的醬汁配上品質好的肉品及產地直送蔬菜，自助吧還有新鮮的蝦子、鯛魚等供夾取——有網友就偷偷透露，挑選平日中午的吃到飽專案，CP值最高喔！

延伸閱讀：成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

第七名：金大鋤壽喜燒

擁有知名品牌「小蒙牛」的背書，金大鋤壽喜燒當然也不會令人失望囉～金大鋤吃到飽價格最便宜只要369元，對於想花小錢吃到飽的人來說，非常值得一嚐，一定值回票價。

此外，金大鋤的菜色選擇也相當多，光是牛豬雞鴨四種肉品就有七種部位可選，連海鮮類都有！順帶一提，金大鋤的入口處都有裝飾櫻花跟日式造景，用餐的話還能免費租借浴衣拍照打卡，果然在這眼睛也要吃飯的時代，餐廳不只要滿足大家的胃口，還更要博人眼球啊！

image source：臉書／金大鋤壽喜燒

第六名：壽喜燒一丁二代目

肉肉、青菜吃到飽外，竟然連甜點也吃到飽，真的是超高CP值啊～一丁二代目的壽喜燒最特別的就是，除了原味湯底外，還有孜然香麻口味，最重點的肉品也是現切非冷凍，帶有厚度又大片的肉肉涮下去，不管是甜味還是麻辣，都能讓你豎起大拇指比讚！還有一個可愛的東西小編要介紹一下，那就是副餐的傳統光餅，外觀看起來就像一個小漢堡，但壽喜燒肉片加上蜂蜜芥末醬——銷魂滋味一定讓你忍不住再多叫幾份！

第五名：一番地壽喜燒

一番地壽喜燒是CP值高的吃到飽餐廳之一，有趣的是桌上會放著一張「如何煮出最美味壽喜燒」的SOP，每個人都可以成為小當家（誤）最讓網友津津樂道的是，一番地的醬汁可以自己調濃淡，不過醬油本身也不會死鹹，往往讓人忍不住多吃幾片肉～順帶一提，位在北車的一番地壽喜燒採訂位制，並不會保留現場座位，所以一定要記得訂位，不要乘興而來敗興而歸喔！

第四名：涮乃葉

同樣以吃到飽火鍋聞名的涮乃葉，其實也有壽喜燒鍋底，想必身為老饕的你一定早就知道啦～而與一般吃到飽火鍋不同的點在於，涮乃葉沒有提供丸子、餃類等加工食品，除了優質肉品外，更多的是葉菜類、根莖類、菇類等當季時蔬，讓你吃的爽口又少負擔～

延伸閱讀：防疫金三角是他們！政府、企業與民眾齊心抗疫9大妙計

第三名：華國但馬屋

「華國但馬屋」是台北華國大飯店與日本百年和牛專賣品牌「但馬屋」合作，在台灣第一家以飯店經營的但馬屋分店，雖然價格不意外的很貴，但令人魂牽夢引的和牛就在眼前招手，老饕們還是手刀衝啊！

華國但馬屋的和牛料理，其中一種就是壽喜燒，你可以依照自己的喜好調醬汁，將牛肉涮到七分熟後再裹上均勻的蛋液，那個滋味——真的是吃過就回不去了啊！

延伸閱讀：誰是第一名？網友最愛《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉！

第二名：潮肉壽喜燒

總是擔心壽喜燒吃到最後就像在喝醬油湯？那你一定沒試過潮肉壽喜燒！潮肉壽喜燒的湯頭就有改良過，鎖住甘甜卻不死鹹，而且他最大的特色就是創意料理，不然要怎麼殺出重圍、博得網友喜愛？

好的食材是基本，潮肉壽喜燒就以桌邊服務與創意吃法取勝，像是調味過的生洋蔥包肉，或是牛肉捲起司後再下去鍋裡涮，不管是簡單吃還是華麗吃，怎麼吃都好好吃～

延伸閱讀：全台都瘋無人島隔離？不只釣魚《動物森友會》讓人中毒的十大原因

第一名：Mo-Mo壽喜燒

來自日本、2003年就進軍台灣的Mo-Mo-Paradise壽喜燒，以日本原汁原味的道地醬汁與吃到飽特色聞名，雖然價格偏中上，但優質的肉類與新鮮蔬菜仍讓網友覺得值回票價。

而說到壽喜燒的靈魂，那當然非醬汁不可囉～Mo-Mo採用日本原裝進口，以小豆島純釀醬油及沖繩黑糖蜜為湯汁基底，吃起來甜而不膩，加上蛋黃飽滿的鮮力蛋與日本特製七味粉，每口都是大大的滿足，榮登本次調查中的網友熱議No.1！

image source：臉書／MO MO PARADISE

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月01日至2020年03月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北壽喜燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題討論聲量與Google評分，以各佔百分之五十的比例進行排名，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



