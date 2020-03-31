廚藝白痴也不怕餓死！居家防疫必備懶人料理 不出門也能有小確幸

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文／史考特斯拉

防疫期間，大家都開始減少自己的外出行為，日子還是要繼續過下去，該吃的仍然要繼續吃，不過不出門能夠吃到什麼好吃的呢？其實只要先準備好一些懶人料理，就能在家吃一頓好的！究竟有哪些終極懶人料理是連料理白癡都不怕會餓死，又能享受美味的呢？現在就和我們一起來看看吧！





☞ 愛喝湯、愛吃麵必囤的小確幸－李錦記濃湯包

待在家裡來上一碗好吃的湯麵，是很幸福的一件事，但其實要煮一碗好吃的麵並不是這麼簡單，現代人為了健康，能不吃泡麵就不吃泡麵，但會在家中備上一些麵條，但一碗好吃的麵就應該要有好喝的湯啊！要自己弄出好喝的湯，實在是相當費時又耗工的事，這時候懶人的救星就應該要出現了！

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李錦記的濃湯包只需要加熱過後，再加入煮過的麵條後就可以直接食用，如果再搭配上蔬菜或者一些配料，一碗讓人感受到幸福感的湯麵不費太多力氣就完成了，特別是在食慾不振時，有時候就會只想喝碗熱湯，濃湯包這時也很好用，不用幾分鐘就有好喝的湯可以暖暖胃呢！

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濃湯包有不少種口味，不過蕃茄濃湯可以有多種不同的呈現方式，可以視個人口味加入少許水分做調整，吃起來可以像是義大利麵一樣，也可以像是蕃茄蔬菜湯，酸甜的口味每一口都能讓人感受到生活裡的一點「小確幸」。

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☞ 萬年不敗經典即食－咖哩調理包

說到經典的即食商品，咖哩調理包可以說是萬年不敗的商品之一，有不少網友在討論各家的調理包，各有各的擁護者，近來摩斯漢堡所推出的咖哩調理包就引起不少討論，認為摩斯的咖哩吃起來較其他家的香濃，也有網友認為樂雅樂所推出的調理包更勝一籌，無印良品的咖哩調理包則是被認為價格偏高，但真的相當好吃。

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☞ 加水就能「泡」出日式丼飯－沖泡即食丼飯

有時候會突然很想吃碗日式丼飯，但總會有不想出門，又不想動手料理的時候，聰明的日本人就把丼飯的料弄成乾料，日本天野Amano就推出了各式的即食丼飯，只要煮好白飯，將這些丼飯料加上水，就可以「泡」出丼飯上面的料，除了常見的親子丼、牛丼還有不少經典的口味，對於懶人來說根本是一大福音。

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