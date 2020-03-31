葉稻熱病現蹤 防檢局：避免多施氮肥、及早防治

稻熱病好發於清明時節，近期中南部及台東地區田間監測結果已發現葉稻熱病，防檢局呼籲農民加強巡田防範，隨時掌握政府發布預警訊息，把握防治時機正確用藥，避免多施氮肥，共同防治稻熱病。

防檢局說明，稻熱病是水稻栽培的主要流行病害，國內一期稻作葉稻熱病多發生於清明節前後半個月內，惟全球氣候變遷，近兩年均造成一期稻作生長快速，以致葉稻熱病提早發生。

此外，近日以來全台間歇性降雨，氣溫高低起伏變化大，中南部及台東地區水稻生長期已陸續進入分蘖終止期至孕穗期，田間監測資料顯示，葉稻熱病普遍發生，若未適時防範，持續感染穗頸恐造成稻榖減產。

防檢局表示，防範稻熱病應「預防重於治療」，綜合管理策略包括維持田間品種多樣性；依土壤性質分次適量施用氮肥，並維持三要素適當比例；每欉插秧數5至7支，株距加寬至7吋以上，增加行株間通風；預留田間秧砧，作為監測初次葉稻熱病防治依據，同時配合氣象報告及相關防治資訊，把握防治時機；已發生田區需保持適當田水，避免曬田增加稻株逆境壓力；選用核准登記的藥劑，即早防治。

防檢局已建置多元化稻熱病預警方式，提供農友查詢及早掌握疫情，今年自3月中旬起，更運用廣播媒體及廣告車於中部以南水稻主要栽培區加強農村宣導，建議農友可加入「農委會田邊好幫手系統」，或至防檢局植物疫情管理資訊網-民眾資訊服務站之稻熱病疫情現況專區網站（http://phis.baphiq.gov.tw/Plant/GoogleMap.nsf）查詢稻熱病相關疫情資訊。

至於對稻熱病的防治，可上防檢局農藥資訊服務網（http://pesticide.baphiq.gov.tw/），或參考農委會農業藥物毒物試驗所「植物保護資訊系統」（https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/）用藥，並應遵守藥劑使用規定。

防檢局說，農民也可就近前往農委會所屬試驗改良場所請求協助診斷與指導，或透過植物病蟲害診斷服務專線：0800-069-880，與各地的診斷服務站專家洽詢。