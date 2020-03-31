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國際跨性別現身日 伴盟調查：近7成4在國中遭霸凌

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟公布「跨性別人權現況問卷調查」結果，有近6成跨性別者曾遭到原生家庭的不友善對待，近7成4跨性別者在國中階段遭受騷擾。記者葉冠妤／攝影
今天是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟公布「跨性別人權現況問卷調查」結果，有近6成跨性別者曾遭到原生家庭的不友善對待，近7成4跨性別者在國中階段遭受騷擾。記者葉冠妤／攝影

今天是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟公布「跨性別人權現況問卷調查」結果，有近6成跨性別者曾遭到原生家庭的不友善對待，近7成4跨性別者在國中階段遭受騷擾、霸凌等，超過5成在日常生活中「不敢去上廁所」。伴侶盟呼籲政府政策應看見跨性別群體多樣性、國小課程應納入性別認同知識等。

伴侶盟進行「跨性別人權現況問卷調查」，自3月14日上線到3月25日，共592人填答，留存576份有效問卷。

調查結果指出，近6到8成的跨性別者在國中前摸索並建立自我性別認同，但也是在這個關鍵階段，有高達47.68%受訪者曾在校園遭不友善對待， 其中國中階段情況最為嚴重，佔74.09%，而當跨性別學生遭霸凌時，則有高達75.30%選擇不處理，尋求官方管道協助不到1成。

調查也顯示，59.65%的跨性別者遭受到原生家庭的不友善對待;生活日常經驗裡，55.41%跨性別者曾「不敢去上廁所」，另有24.32%延遲或不願就醫，22.01%在買服飾、配件時遭到店家或顧客刁難，18.53%曾在公共空間被騷擾或攻擊達18.53%；職場上，約有近4成跨性別曾因性別因素在職場上遭受歧視或罷凌，其中有41.88%因跨性別身份不予錄用。

跨性別者Alex說，跨性別者在工作、就學、就醫、甚至上街光街都相當困難，有人因不敢在外上廁所，整天憋尿憋到生病，也有人為了存到性別重置手術的高額費用，到八大行業上班，更有人被家人趕出家門，也有人曾被公司要求到一樓大廳上公廁。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，有52%填答者選擇單一性別認同，僅填答男或女性，另有48%填答非二元性別、既是男也是女、性別流動、跨性別、或無性別者，顯示其實跨性別群體在自我性別認同上有多樣面貌、差異，只採「男變女」或「女變男」二元分類，無法充分理解跨性別者的生命經驗，因此國家曾拋出的第三性別政策，有人支持也有人反彈，建議跨性別政策應更細緻與社群溝通。

至於要求跨性別者必須進行性別重置手術才能換身分證，簡至潔說，有近3成跨性別者質疑手術安全，也有近3成質疑手術必要性，超出5成認為手術費應過於昂貴，她認為強制要求摘除身體器官，是對人權的高度侵害，高額的手術費也可能導致跨性別落入貧窮線。

伴盟常務理事許秀雯提到，問卷調查有5.6%以民法結婚，2.51%依同婚專法結婚，對跨性別群體而言，若性別變更，即便配偶還是同一個人，本來可以收養小孩變成只能繼親收養，權利義務內涵適用不同法規，建議政府打破性別框架，讓同婚專法回歸民法一體適用。

為改善跨性別人權處境，伴盟提出7項訴求，包括取消強制手術、性別重置手術納入健保給付、性別登記與變更政策廣納跨性別群體意見、看見跨性別群體多樣性、政府性別統計應納入跨性別、停止區分異性婚同性婚、國小課程就應納入性別認同相關知識。

伴盟監事、國小老師劉芳良表示，問卷裡有高達7成多跨性別學生遭不友善對待時選擇不處理，代表這群孩子為了生存，在最壞的處境選擇吞忍，教育的責任應該是讓所有孩子在認同上得到安適，而不是帶著困境長大，大家都說不要讓孩子輸在起跑點，也沒有一個孩子應該在性別認同輸在起跑點上，跨性別也是美好的孩子， 期許每一個老師都能成為跨性別孩子的重要支柱，讓每個孩子都能健康快樂成長。

跨性別 手術 人權

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