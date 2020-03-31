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學者：印度洋偶極事件致澳洲野火 台灣氣候也難逃一劫

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台灣大學理學院院長吳俊傑(左起)、台灣大學地質科學系教授沈川洲、科技部自然科學及永續研究發展司司長林敏聰。圖/科技部提供
台灣大學理學院院長吳俊傑(左起)、台灣大學地質科學系教授沈川洲、科技部自然科學及永續研究發展司司長林敏聰。圖/科技部提供

澳洲在去年夏天發生有史以來最嚴重的森林大火，燒毀20%森林，造成難以評估的生態浩劫、環境汙染及巨大的財產損失。台灣大學地質系國家講座教授沈川洲說，這是正相印度洋偶極事件造成，而且研究團隊發現中太平洋型聖嬰事件會同時發生，台灣也難逃一劫。

沈川洲等人2001年起受澳洲國立大學妮莉莉·亞伯蘭 (Nerilie Abram) 教授之邀，對採集自蘇門答臘群島的珊瑚標本進行年齡分析，協助重建千年以來印度洋偶極震盪歷史。

沈川洲表示，2019到2020年正印度洋偶極事件，的確是一個很稀少的強烈事件，西元1590年之前，平均25年出現一次；但在其後的500年間，發生周期縮短為8年。在17世紀及1960年以後，頻繁發生，平均3年一次。他說，「不好的消息是，在全球暖化趨勢下，未來可能會再次出現破紀錄的極端事件。」此歷時十年的研究成果於3月19日刊登在頂尖期刊「自然」（Nature）。

他說，正常時，印度洋吹西風，將水氣帶到東南亞、澳洲，但是當印度洋東風盛行，致「印度洋偶極」處於正相位狀態，就叫正相印度洋偶極事件。此時，東印度洋高空乾燥空氣下沉，阻擋了澳洲南方海洋的水氣，加上前所未見的高溫與乾旱，導致大規模野火肆虐。這種印度洋的氣候震盪也會波及到台灣。

研究更發現，偶極事件常與「中太平洋型聖嬰」事件共伴發生，間接影響到台灣的降雨型態。中太平洋持續異常高溫，夏季颱風很強，侵襲台灣的秋季颱風的機率也相對增加。

另一方面，會導致台灣春雨持續減少甚至無雨，使旱象更加惡化，這個情況在南台灣尤其嚴重。以1961至1990年的紀錄為例，台南、高雄春季月平均降雨為300毫米，但有聖嬰現象時，降雨剩30%，等於一年有九個月不降雨；長期的旱象是我國要面對的事實，必須有因應對策。

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