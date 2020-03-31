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萬事皆可換！防跌也能「換工」竟然能換到這些絕活

聯合報 / 記者吳淑君
防跌工班到李建富家裝了扶手，李建富去暖西國小教台語唸「登鸛鵲樓」換工，小朋友發亮的眼神，讓他難忘。圖／王醒之提供
防跌工班到李建富家裝了扶手，李建富去暖西國小教台語唸「登鸛鵲樓」換工，小朋友發亮的眼神，讓他難忘。圖／王醒之提供

10多年前國外曾發生1根迴紋針在網路上經過無數次交換，最後換到1棟房子；類似不可思議的故事，正在基隆暖暖發生。基隆市有個防跌工班，免費到府為老人裝扶手，降低跌倒風險，代價是「換工」。有長者教如何用吸管編織製作蝦子，有人拿眷村故事、教做眷村美食交換，原本不往來的新舊社區，因為換工換出了有溫度的新關係。

基隆市議員王醒之4年前在基隆暖暖設立「防跌工班」。他說，台灣地區每年有336萬人因滑倒受傷，335人因而死亡；老人禁不起摔，65歲以上髖骨骨折患者光醫療費用每年約30億元。基隆多雨，4年前他和台北醫學大學合作，從防止老人跌倒推進。

暖暖過港有位90多歲傅爺爺，獨居40多年，他家中的電扇電線掛在牆上，家中必經之處都有扶手。原來他早年是船員，把船上防跌那一套落實在居家中；王醒之從傅爺爺得到啟發，成立「防跌工班」。

防跌工班志工到府免錢施作防滑設施和居家修繕，原本並不稀奇，但後來發展出「換工」的概念，讓人與人之間原本疏離的關係，產生了化學變化。

「阿姨，妳是否願意換1個工？」防跌工班貼完防滑貼條後，向80歲的郭老太太提出換工想法。老人家說自己什麼都不會，一口回絕；但她後來認真一想，發現自己有個絕活，就是用吸管製作蝦子。

於是，王醒之找來1群人向她學做吸管蝦子。但參加的人不是免費學，也要換工；家住碇內的80多歲朱老師住眷村一輩子，想講眷村的故事，王醒之安排她去8堵國小講了1堂課，故事講完，再問全班同學可以換什麼工。

校長帶著學生們討論後，19人想去眷村海光1村打掃，當天大家拉著紅布條，敲鑼打鼓掃街弄，讓冷清的眷村好熱鬧。「你們也要換工吧！」當他提出要求，請社區理事長還個工，「好，我們可以教大家眷村美食」。

於是一行人改到海光1村旁的新社區，利用社區中央廚房教授眷村美食。前去參加的居民這才發現，原來不遠處竟有1個這麼有故事的眷村；這些原本沒有交集的人，也因為換工熱絡起來。

換工也會換到很奇怪的工。90多歲的王爺爺想用養生太極拳換工，但他只會打不會教，後來找了兩個年輕人跟他學，學完後再轉譯成社區民眾都聽得懂的太極拳課。

防跌工班今年邁入第4年，到過150多名老人家中裝扶手。班長郭發財說，換工能讓人與人之間的信任度加溫，他做得很開心。

笑稱自己像「礦工」的江淑芬，是換工平台的運轉手。很多老人第一時間回覆「什麼都不會」、換不出工，她則像在挖礦一樣，挖掘出有價值的工，還讓接收工的人歡喜領受。

例如之前工班到李建富家中裝扶手，防止老媽媽跌倒，安裝完後江淑芬看到他家客廳書櫃裡有很多詩詞書，1問之下，李建富表示他在學習用台語念詩。江淑芬說，台語念詩這麼美，一定要教給小朋友，「就用這個來換工吧！」

李建富覺得很新鮮，就請江淑芬安排他去暖西國小教台語念「登鸛鵲樓」，小朋友發亮的眼神，讓他難忘。

王醒之說，大家接受了他們的工之後，會想盡辦法換出工來，這些工再召喚更多人出來、彼此照顧；許多被服務的老人，也成為有能力服務別人的人。這個有趣的實驗，讓他們看到無限的可能。

防跌工班民眾家中安裝扶手，讓老邁長者可以扶著走動，防止跌倒。記者吳淑君／攝影
防跌工班民眾家中安裝扶手，讓老邁長者可以扶著走動，防止跌倒。記者吳淑君／攝影
江淑芬是換工平台的運轉手，她形容自己像在挖礦，挖出老人家有價值的工。記者吳淑君／攝影
江淑芬是換工平台的運轉手，她形容自己像在挖礦，挖出老人家有價值的工。記者吳淑君／攝影

眷村 基隆 吸管

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