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守護兒童安全 時力提修「兒少權法」、「幼教法」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時力黨團表示，將提案修兒少權法、幼教法。記者蔡晉宇／攝影
時力黨團表示，將提案修兒少權法、幼教法。記者蔡晉宇／攝影

時代力量黨團今天舉行記者會表示，將對「兒少權法」及「幼兒教育及照顧法」提出修法，五大重點包含「調整師生比，降低照顧者工作壓力」、「托育機構完整揭露，中央有責建立平台」、「保障家長權益，爭議事件明訂規則」、「提升裁罰範圍，加重機構責任」及「讓政府聽到家長、工會的聲音」，希望透過立法讓托育環境更好，給兒童安全長大的未來。

時力立委王婉諭表示，師生比與現場教師的勞動品質及心理壓力息息相關，透過減輕照顧者的工作壓力，讓照顧者能更專心面對每位孩童，因此提出修正「幼教法」第 16 條，將師生比從原先的1：15，降低為 1：13；托嬰中心部分，主張增訂「兒少權法」第77-5條第2項後段，將師生比從原先的1：5，參考公共托育家園模式的配比，修正為1：4。

關於「托育機構完整揭露，中央有責建立平台」，王婉諭說明，衛福部雖已設置違反兒少權法的公開網站，然而目前平台仍有違規機構於受裁罰後，變更單位名稱及負責人又重新立案經營，但揭露資料不足等不足；教育部更是完全未建立相關網站，有待補強。

時力立委邱顯智表示，針對「保障家長權益，爭議事件明訂規則」，是鑑於托嬰中心與教保服務機構發生疑似不當照顧事件，但家長通常都被蒙在鼓裡，無法得知事件詳情；因此黨團主張，應課予主管機關針對裁罰結果召開說明會之義務，於兒少權法第77-4條、幼照法第41-1條，分別增訂應召開說明會之法律規範，使家長清楚掌握機構違規事實、裁罰結果、費用退還及收托幼兒轉介措施。

時力立委陳椒華表示，針對「提升裁罰範圍，加重機構責任」，黨團主張應提高裁罰範圍，情節嚴重時，更應直接廢止許可；並修正兒少權法第97條，於行為人做出兒童身心虐待行為時，不只公布行為人的姓名，還須一併公布其所任職兒童及少年福利機構的名稱及地址。

托育 王婉諭

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