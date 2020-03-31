華航落地過早撞壞三跑道燈 運案會調查結果出爐

前年12月，中華航空一架貨機從香港回台灣路上，由於落地時間過早，撞上桃園機場三具跑道燈。國家運輸安全調查委員會今天發布該案事故調查報告，報告指出可能肇因為副駕駛員力手柄操作不當，希望華航能加強相關訓練。

前年12月13日，華航一架波音B747-409F型機，國籍標誌及登記號碼B-18717，由香港赤鱲角國際機場起飛執行CI6844載貨任務，目的地為桃園國際機場。機上載有正駕駛員及副駕駛員各一人，共計兩人。於桃園機場05L跑道落地時，著陸點位於跑道頭前區域21公尺處，造成三具跑道燈損壞，所幸機上人員均安。

運安會今天發布該案事故調查報告，在「與可能肇因有關之調查發現」事故機副駕駛員進場操作時，未能兼顧及有效運用航機的俯仰操控及動力手柄，以保持正常下滑姿態、速度及下降率。於航機接近道面時，無法及時判斷航機正常仰轉時機，且因動力手柄操作不當，造成場外重落地，顯示其落地手控操作能力未達安全落地標準。

運安會也發現，事故機正駕駛員面對該名資淺副駕駛員進場及落地操作未提高警覺，於航機產生異常狀況時，來不及接手操作或重飛，造成航機場外重落地事故。

針對「與風險有關之調查發現」，運安會說華航「資淺正副機師職能追蹤計畫」內容或計畫執行，未能有效達成使該名副駕駛員，以手控操作航機、安全落地標準。且事故機飛航組員於事故後，未確實向塔台及華航通報落地過程中遭遇的狀況，使跑道面臨異物存在風險。

因此，運安會建議華航加強訓練資淺副駕駛員的進場落地手控操作能力。要求正駕駛員與資淺副駕駛員飛航時，應對其進場及落地的操作提高警覺，並依照規定於航機異常時接手操作或呼叫重飛，以保障落地安全。另也要重新檢視資淺正副機師職能追蹤計畫內容及執行狀況，以落實計畫成效。

對於交通部民航局，運安會建議督導華航檢視相關計畫內容及執行狀況的成效，加強訓練資淺副駕駛員進場落地手控操作能力。同時督導華航針對正駕駛員與資淺副駕駛員飛航時，應對其進場及落地操作提高警覺，並依照規定於航機異常時接手操作或呼叫重飛要求成效。