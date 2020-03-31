快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航落地過早撞壞三跑道燈 運案會調查結果出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

前年12月，中華航空一架貨機從香港回台灣路上，由於落地時間過早，撞上桃園機場三具跑道燈。國家運輸安全調查委員會今天發布該案事故調查報告，報告指出可能肇因為副駕駛員力手柄操作不當，希望華航能加強相關訓練。

前年12月13日，華航一架波音B747-409F型機，國籍標誌及登記號碼B-18717，由香港赤鱲角國際機場起飛執行CI6844載貨任務，目的地為桃園國際機場。機上載有正駕駛員及副駕駛員各一人，共計兩人。於桃園機場05L跑道落地時，著陸點位於跑道頭前區域21公尺處，造成三具跑道燈損壞，所幸機上人員均安。

運安會今天發布該案事故調查報告，在「與可能肇因有關之調查發現」事故機副駕駛員進場操作時，未能兼顧及有效運用航機的俯仰操控及動力手柄，以保持正常下滑姿態、速度及下降率。於航機接近道面時，無法及時判斷航機正常仰轉時機，且因動力手柄操作不當，造成場外重落地，顯示其落地手控操作能力未達安全落地標準。

運安會也發現，事故機正駕駛員面對該名資淺副駕駛員進場及落地操作未提高警覺，於航機產生異常狀況時，來不及接手操作或重飛，造成航機場外重落地事故。

針對「與風險有關之調查發現」，運安會說華航「資淺正副機師職能追蹤計畫」內容或計畫執行，未能有效達成使該名副駕駛員，以手控操作航機、安全落地標準。且事故機飛航組員於事故後，未確實向塔台及華航通報落地過程中遭遇的狀況，使跑道面臨異物存在風險。

因此，運安會建議華航加強訓練資淺副駕駛員的進場落地手控操作能力。要求正駕駛員與資淺副駕駛員飛航時，應對其進場及落地的操作提高警覺，並依照規定於航機異常時接手操作或呼叫重飛，以保障落地安全。另也要重新檢視資淺正副機師職能追蹤計畫內容及執行狀況，以落實計畫成效。

對於交通部民航局，運安會建議督導華航檢視相關計畫內容及執行狀況的成效，加強訓練資淺副駕駛員進場落地手控操作能力。同時督導華航針對正駕駛員與資淺副駕駛員飛航時，應對其進場及落地操作提高警覺，並依照規定於航機異常時接手操作或呼叫重飛要求成效。

華航 事故 桃園機場

延伸閱讀

華航第二班類包機接回214名國人 晚間9時38分抵台

第二班「類包機」將接回214名滯留湖北台人

影／華航第2班湖北類包機風雨中出發 預計晚間返國

30日「類包機」再有兩名陸配「大通證」過期 無法登機

相關新聞

因應疫情 台北國際觀光博覽會延期至8月

武漢肺炎疫情升溫，原訂5月將舉辦的台北國際觀光博覽會宣布延期至8月舉辦，已經上網索取門票的民眾屆時也可以照常使用

華航落地過早撞壞三跑道燈 運案會調查結果出爐

前年12月，中華航空一架貨機從香港回台灣路上，由於落地時間過早，撞上桃園機場三具跑道燈。國家運輸安全調查委員會今天發布該...

高鐵宣布4月起拒載發燒客要求戴口罩！車內停賣熱飲

新冠肺炎升級，配合政府超前部署，台灣高鐵公司宣布4月1日起，旅客進站全面測量體溫，超過37.5度者，不得搭乘高鐵，同時，...

鋒面接近！北東有雨各地回暖高溫26度以上

氣象局表示，今天鋒面接近，北東有局部短暫雨，中部及南部山區也偶有飄雨，南部平地維持多雲到晴；清晨各地低溫18至23度，白...

比SARS還慘 桃機旅客人數創新低

新冠肺炎疫情持續，桃園機場旅運量雪崩式下滑，廿九日實際入出境旅客僅二四七四人，不僅較二○○三年五月ＳＡＲＳ期間單日最低五八四七人的紀錄少，也比一九七九年啟用第一年每天平均一萬三千人少很多，更創下桃園機場啟用四十一年來單日旅運量最低紀錄。

疫情衝擊 雙鐵調降場站商家租金2至3成

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不但影響台鐵及高鐵運量，也衝擊場站內商家營運，雙鐵都決定調降租金2...

國際跨性別現身日 伴盟調查：近7成4在國中遭霸凌

今天是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟公布「跨性別人權現況問卷調查」結果，有近6成跨性別者曾遭到原生家庭的不友善對...

學者：印度洋偶極事件致澳洲野火 台灣氣候也難逃一劫

澳洲在去年夏天發生有史以來最嚴重的森林大火，燒毀20%森林，造成難以評估的生態浩劫、環境汙染及巨大的財產損失。台灣大學地...

國際跨性別現身日 伴侶盟調查：近6成遭原生家庭不友善對待

今天是國際跨性別現身日，台灣伴侶權益推動聯盟公布「跨性別人權現況問卷調查」結果，有近6成跨性別者曾遭原生家庭不友善對待，...

清明連假將至 高鐵防疫將全面測量體溫

台灣高鐵配合政府超前部署各項防疫措施，4月1日起進站全面測量體溫，超過37.5度捨者，不得搭乘，同時要求旅客自備口罩，全...

萬事皆可換！防跌也能「換工」竟然能換到這些絕活

10多年前國外曾發生1根迴紋針在網路上經過無數次交換，最後換到1棟房子；類似不可思議的故事，正在基隆暖暖發生。基隆市有個...

守護兒童安全 時力提修「兒少權法」、「幼教法」

時代力量黨團今天舉行記者會表示，將對「兒少權法」及「幼兒教育及照顧法」提出修法，五大重點包含「調整師生比，降低照顧者工作...

熱門新聞

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

寄口罩到海外有條件解禁 二等親內每次可寄30片

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。