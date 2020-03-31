高鐵宣布4月起拒載發燒客要求戴口罩！車內停賣熱飲

新冠肺炎升級，配合政府超前部署，台灣高鐵公司宣布4月1日起，旅客進站全面測量體溫，超過37.5度者，不得搭乘高鐵，同時，要求旅客乘車時全程配戴口罩。另外自4月7日起，車廂內停售熱飲。

高鐵防疫應變小組召集人、執行副總陳強說，4月1日起全面實施旅客進站體溫測量，連續量測兩次額溫達37.5度旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法拒絕運送。同時，要求旅客搭乘高鐵時自備口罩並全程配戴，若進站前不及準備者，站內超商亦販售泡棉口罩，請旅客購買配戴後，再進站乘車。

沒戴口罩是否拒載？陳強僅說會採取果斷性作法，請旅客戴上口罩，若旅客有不便會個別協助。他也補充，若乘客在車廂中想喝水，稍微拿下口罩是可以接受的，但會請員工提醒喝完水就把口罩戴上。

至於未來是否考慮梅花座，陳強說高鐵系統本身就有配位邏輯，會讓旅客訂票時先從靠窗戶買，再來安排在走道位置，最後才是中間位置。當然若訂票是一個人以上，就會排在一起。他也說，今天下午以後南下及4月6日收假日北上列車相當熱銷，建議旅客選擇其他時段較空列車。

陳強說，4月7日起車廂內服務也會有所調整，包含商務車廂餐點服務將調整為提供單獨包裝甜、鹹點心各依份及瓶裝水乙瓶，並同步暫停供應咖啡、紅茶等熱飲服務，同時停止提供報章雜誌，以降低接觸機會。標準車廂推車販售亦同步停售熱飲，其他品項車販商品仍維持販售。

陳強說，全線已有九座車站（桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義、南港、板橋、新竹）裝設醫療級紅外線體溫量測儀裝設，其餘車站將先行以人工方式對進站旅客逐一量測體溫，並預計4月10日前全面完成裝設。

高鐵發言人孫鴻文也宣布，全面調降車站商場租金，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，最多可以降45%租金，回溯自今年2月1日起生效，商家2、3月之租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵。以今年2月跟去年同期運量下跌27%，高鐵車站167家合作廠商，不管是餐廳、伴手禮店或是租車轉乘廠商，皆適用25%租金調降。經估算2月減少收1250萬租金以上。