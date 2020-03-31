疫情引排擠歧視 衛福部台東醫院心理師提「四安療心」

新冠肺炎疫情持續蔓延，確診人數不斷升高，對疫情放心不下成為全民心理負擔；衛福部台東醫院諮商心理師周牛莒光提出「四安療心」，包括安頓、安心、安在、安全對策，一舉打破不安情緒。

周牛莒光表示，日前一位民眾求診，指出他只是在早餐店卡痰咳了兩聲清理喉嚨，結果坐在桌子吃早餐的人立即離開，讓他感到不好意思，心想「我到底做錯什麼」，現在外出都不敢咳嗽，很怕別人異樣眼光看他。

「這些行為都是恐懼和焦慮造成。」周牛莒光分析表示，面對未知病毒的不確定感、SARS期間遺留的共同創傷、流行疫情造成的集體焦慮，都是造成不安的因素，他提出「四安療心」的自我心理療程安定民眾情緒。

穩定的情緒才是免疫力源源不斷的強大製造機，「四安療心」包括：一、安頓：既然減少外出，不如利用這個時間安頓生活，比如好好整理居家環境，家裡住處不再骯髒雜亂，不但心情愉快更可以避塵蟎等等日常過敏原，同時藉著勞動讓自己維持專心，療效頗佳。

二、安心：如果因為在家自我防疫，獨處的時間自然增加，相對減少紛爭，比如人際誤會等等；一旦想起疫情狀況開始焦慮，可以深度緩慢的呼吸，體會胸腔慢慢擴大的生理感覺，讓內心安靜下來。

三、安在：其實可以趁著這個時機好好陪伴家人，以往或許因為工作壓力焦頭爛額，或是交際應酬無暇顧及家人，即便是在家好好吃一頓飯，都能凝聚穩定整個家庭。

四、安全：需要外出或是參加活動，一樣要戴好口罩常常洗手，不要碰觸眼口鼻等等黏膜部位，保護自己的安全。

周牛莒光強調，一直在家不出門也難免心情鬱悶，到空曠的戶外走走，或是保持運動的習慣，都是調劑身心的好方法。