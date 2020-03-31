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小心沒救命反害命 奎寧、抗生素切勿自行購買

聯合報 / 顏群芳／苗栗為恭紀念醫院藥師
奎寧+抗生素抗病毒療效尚待評估，不建議購買並使用，嚴重可能危及生命。 圖／123RF
奎寧+抗生素抗病毒療效尚待評估，不建議購買並使用，嚴重可能危及生命。 圖／123RF

「藥師，可以自費購買抗新冠肺炎的藥嗎？你們醫院有新聞報導的那個抗新冠肺炎的藥嗎？真的5天就可以殺死新冠病毒嗎？」

最近許多民眾到藥局詢問上述 問題，甚至於也有醫護人員前來藥局問同樣的問題。

事實上，目前吃羥氯奎寧和抗生素來對抗新冠肺炎的研究人數少，抗病毒療效尚待評估，由於這兩種藥物屬處方藥，均有不同的副作用，不可以胡亂購買並使用。

若兩種藥物併用，還易發生心律不整等副作用，嚴重可能危及生命。

國外研究樣本人數太少

這篇發表在《國際抗微生物藥物期刊》（International Journal of Antimicrobial Agents）的法國研究報告顯示，收案的患者年齡大於12歲，且鼻咽處的新型冠狀病毒檢測結果呈現陽性，最終研究只收案36個人，其中14個人只服用羥氯奎寧，6個人服用羥氯奎寧加上抗生素，另外16個人是對照組，也就是不服藥。

而以最終的數據來看，的確有一定的療效，個案病毒量已測不到，且符合統計學上的意義。

只不過此研究的樣本人數太少，只有36人，因為以一般藥品臨床試驗來說，都需收案幾千到幾萬人，其做出來的研究成果才比較有說服力。

另外，加上此研究為非隨機臨床試驗，也就是這些個案並非隨機分配到實驗組或是對照組，因此，有可能會受到人工干擾，進而影響到研究結果，使得其科學證據力並不是那麼充足。

羥氯奎寧和抗生素對抗新冠肺炎的效果，仍待進一步評估。

試驗中使用的羥氯奎寧，本身是用來治療瘧疾紅斑性狼瘡、風濕性關節炎的用藥，但有視網膜病變者禁止使用，若有蠶豆症、肝腎功能不全者，也需小心使用；另一種抗生素原本是治療細菌引起的肺炎、中耳炎支氣管炎、皮膚感染，對巨環類抗生素會過敏的人也禁止使用。

併用增加心律不整副作用

如果這兩種藥物一起併用，會增加心律不整的副作用，嚴重可能致命。如本身還有在服用其他抗心律不整藥物、抗精神病藥物、抗憂鬱劑及氟喹諾酮類的抗生素，更會增加心律不整的發生機率。

這些藥都是處方藥，只能由醫師開立處方，不能自行去藥局購買，否則若產生藥害問題，也無法申請相關的藥害救濟，加上這些藥有其相關的禁忌症，且此研究有諸多限制，所以，以藥師的角度來說，還是要依照相關已經證實的指引使用才安心。

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