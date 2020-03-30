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基隆超前部署！明天舉辦社區感染防疫演習 陳時中出席

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市政府3月14日舉辦防疫演練時，基隆市府組團觀摩，並將在明天舉辦社區感染演練。圖／基隆市政府提供
新北市政府3月14日舉辦防疫演練時，基隆市府組團觀摩，並將在明天舉辦社區感染演練。圖／基隆市政府提供

基隆市政府因應新冠肺炎社區感染超前部署，將在明天上午舉辦社區防疫演習，模擬發生大規模社區感染，區里單位如何應變，前進指揮所如何運作等情境，致力將疫病災情減到最低。

基市府今晚表示，明天的演習活動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將出席指導；新北市長侯友宜也會率隊參加，會後侯與基隆市長林右昌接受媒體採訪，說明兩地防疫作為。

新北市政府本月14日在新店區舉辦「防範新冠肺炎社區感染防疫示範演練」，基隆市副市長林永發率領市府相關單位首長出席觀摩，希望借鏡新北市作法，精進基隆防疫措施，並排定明天上午10點在獅球路國民運動中心旁停車場，舉辦社區感染演練。

衛生局表示，演練的目的在希望各單位及區、里第一線防疫人力，知道當發生大規模社區感染時，如何按部就班，有效的執行防疫工作。

因應疫情威脅，市府明天會透過林右昌臉書、魅力基隆臉書及YouTube同步直播，部分觀摩人員被安排在仁愛區公所等地點，或是各自辦公單位上網觀看直播，不用全部聚集在現場觀看。

基隆 社區感染

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