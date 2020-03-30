基隆超前部署！明天舉辦社區感染防疫演習 陳時中出席

近期在南韓超夯的「400次咖啡」也能在家自己做！「400次咖啡」原名為「焦糖奶蓋咖啡」，其中覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，因此南韓民眾才會將之取名為「400次咖啡」。然而想喝此款「網美飲品」其實不需要到咖啡廳，只要簡單幾種材料就能在家DIY。昨（29）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，昨日她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功，好喝到讓她不禁直呼「真的濃醇香超棒的！」

2020-03-30 16:16