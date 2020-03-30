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熱門景點清水地熱公告 自4月15日起休園至5月9日
去年受到豪大雨影響，造成宜蘭清水橋入口通往清水地熱的道路路基掏空，聯外道路中斷，經搶修後恢復；縣府為加強邊坡穩定及安全，最近展開復建工程，公告下個月15日起要暫時封閉清水地熱。
位於大同鄉與三星鄉交界的清水地熱，風光秀麗，遊客到這裡可以泡湯、熱水煮蛋及煮玉米等，由於入園不收費只需停車費，是老老少少都很喜歡的觀光景點。
去年一場豪大雨造成聯外道路中斷，11月搶修後，為了復健及強化該段道路及邊坡的穩定安全性，縣府農業處已發包進行「清水地熱聯絡道路上（下）邊坡復建工程」，工程，分3階段進行，第一階段為溪床擋土壁穩定等工作；第二階段為下邊坡自由格梁護坡等工作；第三階段為聯絡道路路基懸臂式擋土牆及AC鋪面+RC版等工作。
其中第三階段工程涉及聯絡道路通行，決定4月15日起至5月9日封路施工，清水地熱遊憩區配合工程，公告休園暫停開放，5月10日起恢復正常營運。
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