農業保險法草案待審 保費補助比率爭議最大

我國每年農損平均超過123億元，但天然災害救助金額每年約31億元，僅占農損25%，為穩定農民收入避免看天吃飯，立法院經濟、財政聯席委員會今審查農業保險法草案，不少立委要求將保費補助金額從草案的50%提高到60%甚至75%，並希望保險範圍別局限天然災害，應擴大到非歸責農民的意外事件。

除了行政院版本草案，立委鍾佳濱、陳亭妃、曾銘宗、賴惠員、楊瓊瓔等人也分別提出五項草案版本，但今天詢答時間過長，草案全文30條，最終只審完第1條及第2條，留待周三續審。

會中爭議最大的是未來保費補助比率，也是各版本草案分歧最大的項目。行政院版本草案第10條規定，為鼓勵農民投保，主管機關可補助農民最高50%保險費。立委陳亭妃版本則要求，專法實施6年內補助比率不低於70%；曾銘宗版本也認為補助比率要調高到60%；賴惠員版本希望施行5年內補助60%，第6年再降到50%。

立委陳素月等人今天提出修正動議，建議補助比率上限應由50%提高至75%，減輕投保費用負擔；更有立委當場建議乾脆補助100%。不過農委會主委陳吉仲說，讓農民負擔部分保費才能建立風險概念，究竟要設置多少補助比率也會尊重委員會決議。

至於農業保險範圍，行政院版本草案第一條明定「為填補天然災害或其他事故對農、林、漁、牧業之損失⋯⋯特制定本法」，立委劉建國希望拿掉「天然災害」四個字，否則屆時保險內容將有所侷限，例如若有農民必須居家檢疫或居家隔離，14天沒辦法顧農作物會造成損害，應考慮納入農保。

立委郭國文也提出修正動議，農民收入除了受天災事故減產，也可能因市場因素影響價格，因此第一條應改為「填補天然災害或其他非可歸責於農、漁民事由」造成的損失。陳吉仲則說，行政院版本第一條已將「其他事故」納入保險範圍，但為解除疑慮，周三委員會續審時，將會在第三條詳述「其他事故」的定義。