快訊

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

竹縣居家檢疫男失聯 公布姓名才發現在北市防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業保險法草案待審 保費補助比率爭議最大

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農業委員會主委陳吉仲。 記者曾原信／攝影
農業委員會主委陳吉仲。 記者曾原信／攝影

我國每年農損平均超過123億元，但天然災害救助金額每年約31億元，僅占農損25%，為穩定農民收入避免看天吃飯，立法院經濟、財政聯席委員會今審查農業保險法草案，不少立委要求將保費補助金額從草案的50%提高到60%甚至75%，並希望保險範圍別局限天然災害，應擴大到非歸責農民的意外事件。

除了行政院版本草案，立委鍾佳濱、陳亭妃、曾銘宗、賴惠員、楊瓊瓔等人也分別提出五項草案版本，但今天詢答時間過長，草案全文30條，最終只審完第1條及第2條，留待周三續審。

會中爭議最大的是未來保費補助比率，也是各版本草案分歧最大的項目。行政院版本草案第10條規定，為鼓勵農民投保，主管機關可補助農民最高50%保險費。立委陳亭妃版本則要求，專法實施6年內補助比率不低於70%；曾銘宗版本也認為補助比率要調高到60%；賴惠員版本希望施行5年內補助60%，第6年再降到50%。

立委陳素月等人今天提出修正動議，建議補助比率上限應由50%提高至75%，減輕投保費用負擔；更有立委當場建議乾脆補助100%。不過農委會主委陳吉仲說，讓農民負擔部分保費才能建立風險概念，究竟要設置多少補助比率也會尊重委員會決議。

至於農業保險範圍，行政院版本草案第一條明定「為填補天然災害或其他事故對農、林、漁、牧業之損失⋯⋯特制定本法」，立委劉建國希望拿掉「天然災害」四個字，否則屆時保險內容將有所侷限，例如若有農民必須居家檢疫或居家隔離，14天沒辦法顧農作物會造成損害，應考慮納入農保。

立委郭國文也提出修正動議，農民收入除了受天災事故減產，也可能因市場因素影響價格，因此第一條應改為「填補天然災害或其他非可歸責於農、漁民事由」造成的損失。陳吉仲則說，行政院版本第一條已將「其他事故」納入保險範圍，但為解除疑慮，周三委員會續審時，將會在第三條詳述「其他事故」的定義。

農民 保險 行政院

延伸閱讀

預購仍拿不到貨！新冠肺炎引爆中南部肥料之亂

農保覆蓋率低 陳吉仲：1年不到20%我負責

寵物貓感染新冠肺炎 陳吉仲：沒證據顯示畜傳人

農業保險覆蓋率低 陳吉仲：立專法1年內不到20%我負責

相關新聞

無人機空域圖資APP上線 遵循紅黃綠確保安全

無人機管理法規明天上路，無人機活動空域圖資查詢APP今天上線，民航局提醒注意並遵循圖資中的紅、黃、綠3顏色，代表禁止、有...

基隆超前部署！明天舉辦社區感染防疫演習 陳時中出席

基隆市政府因應新冠肺炎社區感染超前部署，將在明天上午舉辦社區防疫演習，模擬發生大規模社區感染，區里單位如何應變，前進指揮...

熱門景點清水地熱公告 自4月15日起休園至5月9日

去年受到豪大雨影響，造成宜蘭清水橋入口通往清水地熱的道路路基掏空，聯外道路中斷，經搶修後恢復；縣府為加強邊坡穩定及安全，...

農業保險法草案待審 保費補助比率爭議最大

我國每年農損平均超過123億元，但天然災害救助金額每年約31億元，僅占農損25%，為穩定農民收入避免看天吃飯，立法院經濟...

陸客不來民宿如何生存？ 林佳龍：確立產品區位化

交通部長林佳龍今天下午聚集中華民國民宿協會全台19縣市理事長，前往嘉義縣阿里山鄉優遊吧斯舉行座談會，聆聽民宿業者需求並提...

台灣虎航即起推排隊間隔一公尺 櫃台設透明防護板

考量新型冠狀病毒肺炎疫情十分嚴峻，為提升防疫層級，台灣虎航即日起率先推動「維持安全距離」，抓一公尺距離，以提供旅客一個更...

清明連假國道易壅塞路段曝光 首日國5恐塞12小時

受到新冠肺炎影響，預估今年清明連假車潮更勝以往。交通部高公局透過大數據分析，預測清明節連假四天重點壅塞路段及時段，彙整連...

Uber新服務上線！僅限大台北可先設溫度、對話

新服務上線。Uber與多元化計程車隊今天宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，消費者可享受更寬敞舒適的車內空...

花蓮有機青梅盛產 零售價近年最佳

花蓮青梅盛產，富里鄉的20多公頃有機青梅今年產量平均比去年高出7、8成，最大顆有50元硬幣大，手採梅市場零售價每斤60至...

日月潭九蛙難得全部現身 遊客跳基座合影台電要開罰

日月潭的水情指標九蛙雕像，最近在台電大觀電廠的清除淤泥下「全部現身」，由於平時很難看到九蛙全露的景象，不少遊客趁工人施工...

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

近期在南韓超夯的「400次咖啡」也能在家自己做！「400次咖啡」原名為「焦糖奶蓋咖啡」，其中覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，因此南韓民眾才會將之取名為「400次咖啡」。然而想喝此款「網美飲品」其實不需要到咖啡廳，只要簡單幾種材料就能在家DIY。昨（29）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，昨日她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功，好喝到讓她不禁直呼「真的濃醇香超棒的！」

莫名血便、腹瀉 小心發炎性腸道疾病上身

「醫師，我害怕免疫力變差，可以減少用藥嗎？」新冠肺炎疫情嚴峻，人人重視自身免疫力，近來醫院門診遇到不少發炎性腸道疾病患者...

熱門新聞

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

超長金色蕾絲裙擺 黃子佼、孟耿如婚紗照甜蜜曝光！

49歲考上公職抱怨「升不上去」 網友直言：想升遷該去民間企業

觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

沒有最狂！只有更狂 小七開賣遊艇 百萬有找

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。