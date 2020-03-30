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陸客不來民宿如何生存？ 林佳龍：確立產品區位化

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍今天至嘉義縣阿里山鄉舉行全台民宿協會座談會，聆聽民宿業者需求並提供相關補助建議。記者陳玫伶／攝影
交通部長林佳龍今天至嘉義縣阿里山鄉舉行全台民宿協會座談會，聆聽民宿業者需求並提供相關補助建議。記者陳玫伶／攝影

交通部長林佳龍今天下午聚集中華民國民宿協會全台19縣市理事長，前往嘉義縣阿里山鄉優遊吧斯舉行座談會，聆聽民宿業者需求並提供相關補助建議，林佳龍表示，民宿是深度旅遊很重要的一環，台灣如果能區隔產品定位差異化，有機會成為觀光大國。

民宿業者於座談會中提及，面對新冠肺炎疫情以及中國陸客不來等影響，期望政府的紓困政策能提供相關協助，台南業者也反映，期望觀光局能將全台民宿業者訂房網站進行統整、數位化，讓遊客能以套裝遊程方式訂房，林佳龍回應，之前曾做過類似網站，會再根據業者需求進行調整。

林佳龍強調，民宿與大都市的飯店不同，一定要定位清楚，因為民宿可最直接接觸外國旅客，與遊客親切的互動也是無價的，讓遊客體驗台灣的風土民情，以觀光做火車頭並提升觀光的產值、就業及幸福感，將其作為可行銷台灣、為國爭光的產業。

林佳龍表示，過去台灣民宿業者過於依賴陸客，但兩岸政策誰都說不準，加上中國將國人出國旅遊當成政治武器，台灣不能依賴單一市場，應該走向全球化，進行國家品牌行銷，林佳龍提到，台灣近幾年運用網紅、達人特色介紹，獲得很高的網路聲量，期望未來也能以另類方式幫助民宿進行特色行銷。

「年輕人願意投入此產業，就會有未來」林佳龍表示，只要政府做好民宿政策、訂定目標、建立KPI並投入足夠資源，就可吸引年輕人進入民宿產業，許多年輕人曾去過各地旅遊，回台後自行擔任經營者，其未來發展及前途絕對不可限量。

交通部長林佳龍（左三）今天至嘉義縣阿里山鄉舉行全台民宿協會座談會，聆聽民宿業者需求並提供相關補助建議。記者陳玫伶／攝影
交通部長林佳龍（左三）今天至嘉義縣阿里山鄉舉行全台民宿協會座談會，聆聽民宿業者需求並提供相關補助建議。記者陳玫伶／攝影
中華民國民宿協會全台19縣市理事長今天下午至嘉義縣阿里山鄉優遊吧斯舉行座談會。記者陳玫伶／攝影
中華民國民宿協會全台19縣市理事長今天下午至嘉義縣阿里山鄉優遊吧斯舉行座談會。記者陳玫伶／攝影
民宿是深度旅遊很重要的一環，台灣如果能區隔產品定位差異化，有機會成為觀光大國。記者陳玫伶／攝影
民宿是深度旅遊很重要的一環，台灣如果能區隔產品定位差異化，有機會成為觀光大國。記者陳玫伶／攝影

民宿 林佳龍 陸客

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