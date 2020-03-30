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台灣虎航即起推排隊間隔一公尺 櫃台設透明防護板
考量新型冠狀病毒肺炎疫情十分嚴峻，為提升防疫層級，台灣虎航即日起率先推動「維持安全距離」，抓一公尺距離，以提供旅客一個更安心的搭機環境，並將於機場櫃台設置透明防護板。
台灣虎航說昨天起，已在機場櫃台放置紅絨柱作為安全距離，且在地上標出定位點供旅客參考，和前、後旅客保持固定距離，藉此引導旅客以維持安全距離的方式進行報到手續。
此外，台虎說4月1日起也將於機場櫃台正式完成透明防護板的設置，報到櫃台以僅開放單數號櫃台的方式，拉開間隔距離。每位旅客報到後，皆有專人用酒精消毒，才受理下一位旅客的報到手續，減少人員近距離接觸及飛沫傳播，降低感染風險，讓搭機旅客更安心。旅客於登機門排隊登機時，有專人舉牌，宣導維持安全距離。
台虎說，旅客於機內的座位安排，將視當日的航班搭乘人數情況安排，儘可能的拉大旅客間的座位距離。另將於航機落地後安排機內廣播，宣導旅客離機時應依序離機，以保持安全距離。
台虎說，機組員報到時，將視航班報到時間，於簽派中心內維持僅有該組執勤同仁報到，以避免不同勤務的機組員交叉接觸。組員報到時，會統一固定使用特定電腦完成報到手續，且每日固定二個時段進行消毒。
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