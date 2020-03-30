新北土城醫院4月23日試營運 守護120萬人健康

哪些人是新冠肺炎的高風險族群？其實除了老人，年輕人也難以倖免，根據WHO統計，有10至15%的50歲以下患者出現中度至嚴重的症狀，兒童也有少部分出現嚴重症狀（中國將近6%），且過去健康狀況欠佳、有慢性疾病的患者死亡率也較高。值得注意的是，全球確診案例中，男性略多於女性，原因為何，學界仍沒有共識。

2020-03-30 15:32