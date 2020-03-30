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新北土城醫院4月23日試營運 守護120萬人健康

中央社 / 新北30日電

新北區域教學醫院、市立土城醫院4月23日試營運，39個專科門急診，提供大三鶯地區120萬名市民1058床的醫療服務。市長侯友宜今天感謝在防疫時刻，新的醫療團隊守護市民健康。

新北市長侯友宜今天前往視察市立土城醫院，瞭解工程進度，參訪1樓各部門與急診分流篩檢站，扮演防疫重要的醫療資源團隊的生力軍。

侯友宜說，今天是國際醫師節，謝謝長庚體系與新北市並肩作戰，守護市民健康，讓醫療網更趨健全。

市府衛生局衛生企劃科長陳玉芬今天接受中央社記者訪問表示，市立土城醫院所有醫療與服務系統都與林口長庚醫院相同標準建置。

市立土城醫院從民國101年籌設，經變更都市計畫取得用地，挖掘搶救斬龍山文化遺址、遷移疊葬及水土保持等，在103年7月簽約委託長庚醫療財團法人興建，投資新台幣67億元，以BOT（興建、營運、移轉）方式，合作期限為50年，並於104年底動土。

土城醫院籌備組表示，醫院位於土城區金城路二段，對面有斬龍山文化遺址公園，全院採黃金級綠建築與銀級智慧建築標準，所有醫療與服務系統都與林口長庚相同標準建置。

籌備組表示，醫療主力醫師由林口長庚醫院既有人力維持土城醫院的營運，手術、麻醉、呼吸治療等專科護理師透過訓練以「老幹新枝」相互承傳。

衛生局長陳潤秋表示，市立土城醫院預計4月23日試營運，擁有1058床，每年可提供85萬門診人次、5萬急診人次，及20萬的住院床日。未來融合社區醫療、特色醫療、整合性醫療及重症型醫療。

陳玉芬表示，土城醫院屬區域級教學醫院，地下3層、地上15層，將設39個專科，各科別與病床數都將陸續提供服務。

陳玉芬說，醫院試營運後，服務土城、樹林、三峽、鶯歌地區約120萬人口，除提供新北市低收入戶、身心障礙者及70歲以上長者，免掛號費優惠，也有免費接駁專車前往台北捷運土城站、永寧站。

長庚 衛生局

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