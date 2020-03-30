清明連假國道易壅塞路段曝光 首日國5恐塞12小時

受到新冠肺炎影響，預估今年清明連假車潮更勝以往。交通部高公局透過大數據分析，預測清明節連假四天重點壅塞路段及時段，彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖。清明連假首日西部國道南向上午5時後陸續有車流湧現，尤以國5恐自上午5時起壅塞持續至下午5時，用路人務必留意。

高公局說，連假首日除了國5恐塞12小時，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形。

高公局提醒，清明連假期間國道車流量大，建議用路人先掌握國道路況預報及交通疏導措施，北向返回居住地用路人可多利用收假日上午5到10時暫停收費之離峰時段，省時又省錢。另考量近期疫情影響，請用路人遵循配合場站量體溫。