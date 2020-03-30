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Uber新服務上線！僅限大台北可先設溫度、對話
新服務上線。Uber與多元化計程車隊今天宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，消費者可享受更寬敞舒適的車內空間，行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好，並由高評分駕駛提供服務，同時更新了「尊榮優步」的服務，消費者可預先通知是否有行李，相當方便。
Uber說當乘客選擇菁英Plus服務時，將被安排乘坐較新及更寬敞的車輛且車齡以五年內（2015年後），提供更多的後座空間讓乘車過程更舒適自在。此外，配對到的駕駛為平均獲得4.9分或以上特優質駕駛。
Uber說菁英Plus更強調個人化的體驗，消費者在上車前透過乘客偏好設定，可以選擇溫度（冷/涼爽/暖和/熱/沒有偏好設定）；對話（偏好安靜/樂意聊天/沒有偏好設定），預先設定好自己的行程環境。
舉例來說，最近天氣變化大、常常突然變很熱，搭乘前在App便可以選擇將車廂的溫度調至涼爽；需要在行程中講電話開會、或是剛下班很累不想交流，就可以選擇偏好安靜，確保行程中不會被打擾。
Uber說尊榮優步同樣也加入乘客偏好設定功能，除了自訂溫度及對話選項，消費者更可預先通知駕駛有否行李。
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