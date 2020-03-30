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花蓮有機青梅盛產 零售價近年最佳

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
富里鄉農會協助梅農販售，平均一斤50元，目前銷售量不錯。記者王思慧／攝影
富里鄉農會協助梅農販售，平均一斤50元，目前銷售量不錯。記者王思慧／攝影

花蓮青梅盛產，富里鄉的20多公頃有機青梅今年產量平均比去年高出7、8成，最大顆有50元硬幣大，手採梅市場零售價每斤60至80元，算是近年最好價格。富里鄉農會表示，今年手採梅大豐收，農會協助梅農販售，平均一斤50元，還可宅配到府，喜歡醃製脆梅的民眾現在就可入手。

花蓮富里青梅種植面積逾50公頃，其中20多公頃為有機栽種。花蓮有機梅農張容臺說，梅園裡的20幾年的老欉梅樹約有50棵，去年採收10棵的青梅數量，才有往年的1棵量，今年收成則非常好，梅樹平均每棵可產出100多斤青梅，最大顆有50元硬幣大，平均收成比去年多出7、8成，竿採梅價格每斤18至25元，手採梅則可到80元。

富里鄉農會總幹事張素華說，農會協助梅農販售，平均一斤50元，目前銷售量不錯；若要醃製梅酒、梅釀及梅醋者，則要再等梅子成熟。竿採梅的保價收購有20元，也能製成加工品。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，青梅對人體有益，其中的有機酸會代謝成為鹼性物質，可平衡血液中的PH質，因青梅可加工處理，做成脆梅、梅醋都很美味，目前將朝輔導產業契作，並已訂定竿採梅廠農契作輔導措施，規定加工廠商應以每公斤13元以上價格收購，其中富里鄉將收購約150公噸。

花蓮富里鄉是花東第3大梅產區，富里鄉農會規畫系列農遊體驗行程，於4月18日前的每個周末假日，在羅山露營區舉辦手作音樂市集，醃製梅醋、梅釀等加工品，邀請民眾前往體驗。

花蓮有機梅農張容臺說，今年收成則非常好，梅樹平均每棵可產出100多斤青梅，最大顆有50元硬幣大。記者王思慧／攝影
花蓮有機梅農張容臺說，今年收成則非常好，梅樹平均每棵可產出100多斤青梅，最大顆有50元硬幣大。記者王思慧／攝影
花蓮富里青梅種植面積逾50公頃，其中20多公頃為有機栽種。今年平均收成比去年多出7、8成，竿採梅價格每斤18至25元，手採梅則可到80元。記者王思慧／攝影
花蓮富里青梅種植面積逾50公頃，其中20多公頃為有機栽種。今年平均收成比去年多出7、8成，竿採梅價格每斤18至25元，手採梅則可到80元。記者王思慧／攝影
花蓮青梅盛產，富里鄉的20多公頃有機青梅今年產量平均比去年高出7、8成。記者王思慧／攝影
花蓮青梅盛產，富里鄉的20多公頃有機青梅今年產量平均比去年高出7、8成。記者王思慧／攝影

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