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宅在家也要「儀式感」，紓壓療癒、品味生活全靠它

聯合線上 / 黎允之 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因應大環境的變動，乖乖宅在家成為現在大多數人的第一首選，究竟民眾在家都做些什麼？「關心股市波動」、「追劇」、「放空」……，這樣的生活過久了，不免讓人感到心情煩悶。

長時間宅在家裡，如何營造愉悅、高質感的生活氛圍？一個小小舉動，為生活製造特別的「儀式感」，不僅可以讓生活更加分，也是對人生的加冕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／擷取自《超認真調查局》提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／擷取自《超認真調查局》提供

生活中的儀式感其實無處不在，不少民眾選擇在家小酌，增添生活情趣。上班族徐小姐：「一天工作下來，感覺很累，想要放鬆時，就會想要在家小酌幾杯。」35歲的鄭先生也表示，「偶爾會在睡前喝杯紅酒，幫助睡眠。」

紅酒所創造的儀式感，往往讓人對幸福更有感。例如，多數民眾會選擇外送美食，待在家吃飯，佐一杯餐酒就像在高級餐廳般，格調升級一大步；坐在沙發上看書、看電影，和另一半在家約會，手邊擺放著一杯紅酒，浪漫瞬間迫降！簡單的一杯紅酒，就能把平淡如水的生活化為一個高雅的儀式，心情也會跟著煥然一新。

一般民眾在挑選紅酒時，最在乎什麼？身為人妻的林小姐在乎紅酒的品牌，喜歡新鮮、平價、可以輕鬆入手的酒款；張先生則在乎酒的香氣，而戴先生則是認為，「挑選紅酒不一定要選擇高價的品牌，有時候昂貴的酒款也不一定好喝。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「智利羊駝」葡萄酒是唯一拿下亞洲最大規模葡萄酒評比金獎的平價酒款。 圖／南聯國際 提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「智利羊駝」葡萄酒是唯一拿下亞洲最大規模葡萄酒評比金獎的平價酒款。 圖／南聯國際 提供

在預算有限、市面上的酒款又琳瑯滿目的情況下，民眾要如何選擇才不踩雷？談到平價葡萄酒，就不得不提到有史以來唯一拿下亞洲最大規模葡萄酒評比—日本紅酒大賞(Japan Wine Challenge)金獎的平價酒款(註1)，Alpaca「智利羊駝」葡萄酒。

金色的智利羊駝LOGO，就是台灣俗稱的「草泥馬」，精緻、簡約的外觀，送禮自用兩相宜。Alpaca「智利羊駝」葡萄酒由歷史悠久的智利VSPT葡萄酒集團出品，在日本年度銷售超過1680萬瓶，是日本銷量和知名度雙料冠軍的葡萄酒品牌(註2)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲精緻、簡約的外觀，令人驚喜的口感，讓民眾大呼「CP值超高！」。 圖／南聯國際 提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲精緻、簡約的外觀，令人驚喜的口感，讓民眾大呼「CP值超高！」。 圖／南聯國際 提供

目前台灣引進兩款Alpaca「智利羊駝」葡萄酒，在7-11、全聯兩大通路都能方便購買。紅色瓶蓋的卡本蘇維翁/美洛葡萄酒帶有新鮮莓果香氣，口感飽滿圓潤；藍色瓶蓋的美洛葡萄酒帶著成熟的黑莓、黑巧克力、焦糖瑪奇朵的迷人香氣，口感絲滑，餘韻悠長。更重要的是，Alpaca「智利羊駝」葡萄酒價格十分親民，許多街頭民眾試喝後，皆大呼CP值超高！

在起伏不定的日子裡，我們更需要用儀式感來點綴生活。來杯平價又高質地的葡萄酒，享受片刻的愜意時光，認真的對待自己，更能重拾繼續前進的力量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【註1】
2018 Japan Wine Challenge「最優秀ベスト・バリュー賞」金賞 (Alpaca卡本內蘇維翁美洛)
【註2】
銷售調查資料來源：2017年10月-2018年9月INTAGE.Inc
知名度調查：Wine Intelligence ”Japanese market Wine Brand Power Index 2018”報告

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