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日月潭九蛙難得全部現身 遊客跳基座合影台電要開罰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供

日月潭的水情指標九蛙雕像，最近在台電大觀電廠的清除淤泥下「全部現身」，由於平時很難看到九蛙全露的景象，不少遊客趁工人施工空檔，跳下潭中甚至站到九蛙的基座上合影留念，日管處及台電大觀電廠上午表示，這是觸犯水利法第54條之1的規定，至少將處以新台幣1萬元的罰鍰。

大觀電廠副廠長曾東釗表示，九蛙指標是在地方的要求下，認為5年台電就曾經清除淤泥，讓這座雕像全部現出真身，但隨著大竹湖出水口的不斷淤積，因為這些年來最下方的兩隻九蛙都埋在泥裡，但最近因觀光客人數減少，因而希望台電能夠配合抽砂工程，讓九蛙全露出來給國人觀看。

曾東釗指出，日月潭滿水位標高 748.45公尺，但每逢冬春旱季少雨，上游武界進水量少，而日月潭的水位持續支援一期稻作而下降，上周水位一度達到警戒水位743公尺以下，因此通報日月潭國家風景區，必要時要採取關閉部分遊憩功能，且因為浮橋過陡，甚至通知遊艇公會要有停航的準備。

所幸，隨著今天上班日，電廠清晨啟動剩餘電力抽蓄下方水庫的儲水，水位再度回到743.37公尺，目前蓄水量69.42%，可望在春雨之後解渴，但也不排隊未來持續無雨，水位再下降一兩公尺時，將要求日管處與遊艇公會協調暫停遊湖行程，畢竟碼頭經浮橋上船的坡度很陡，對遊客安全造成影響。

九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點。記者黑中亮／攝影
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點。記者黑中亮／攝影
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供
九蛙是日月潭的水情指標，更是觀光景點，台電應地方要求雇工開挖讓九蛙全部現身。圖／台電大觀電廠提供

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