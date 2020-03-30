莫名血便、腹瀉 小心發炎性腸道疾病上身

「醫師，我害怕免疫力變差，可以減少用藥嗎？」新冠肺炎疫情嚴峻，人人重視自身免疫力，近來醫院門診遇到不少發炎性腸道疾病患者，擔憂用藥可能造成免疫力降低，導致感染新冠肺炎的風險提高，諮詢是否可以減藥或停藥。

長庚紀念醫院胃腸肝膽科助理教授李柏賢醫師表示，新冠肺炎疫情嚴峻，除了戴口罩、勤洗手，維持及鞏固自身免疫力也是防病上身的重點。然而，在發炎性腸道疾病患者，卻因為自體免疫系統錯誤辨識腸胃道組織，所以攻擊腸胃道，造成肚子痛、血便及拉肚子等症狀。需要長期使用抑制免疫的藥物治療，讓患者在治療同時又要兼顧維持免疫力感到擔憂。

發炎性腸道疾病兩大類：克隆氏症及潰瘍性結腸炎

發炎性腸道疾病分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎兩種。克隆氏症會侵犯從口腔到肛門整段腸胃道，包含大腸及小腸，病灶呈瀰漫性、跳躍性的發炎及潰瘍，由於侵犯部位較深，影響到整層腸壁，因此較容易造成穿孔、狹窄以及瘻管等併發症；潰瘍性結腸炎僅侵犯大腸，不會侵犯小腸，病灶多在較淺的黏膜層，且呈連續性分布，造成大腸癌的風險較克隆氏症高。

一般而言，治療輕中度發炎性腸道疾病時，通常會先以腸道局部消炎用藥(5-ASA)緩解症狀，急性發作期則會使用類固醇以期快速有效的壓制發炎反應，減少白血球對腸道的攻擊，但是若長期使用類固醇則會導致免疫力大幅下降，感染風險大增。

病患貿然停藥 恐造成嚴重腸道發炎甚至腸癌

李柏賢指出，臨床上針對發炎性腸道疾病患者的治療用藥，必須慢慢調整，即使正值新冠肺炎疫情期間，也不能驟然停藥。若突然停用類固醇、免疫抑制劑或生物製劑，反而可能造成自體免疫反應過強，對腸道攻擊更猛烈，導致腹痛、腹瀉、血便等症狀加劇，若病情長期控制不佳，更會造成大腸癌、瘻管、狹窄、甚至是腸穿孔，進而需要手術切除腸子。

生物製劑是用來治療中重度發炎性腸道疾病的絕佳幫手。目前台灣用於發炎性腸道疾病治療的生物製劑主要包括「抗腫瘤壞死因子製劑」和「腸道選擇性生物製劑」兩大類。

抗腫瘤壞死因子製劑是抑制發炎反應的關鍵-腫瘤壞死因子，就像兩軍交戰時，拿下敵方主帥，進而有效抑制發炎、治療瘻管，並預防復發，但因為作用在全身器官，使全身免疫反應下降、因而稍微增加感染風險。

腸道選擇性生物製劑則為針對腸道的專一性新型生物製劑，可如同標靶藥物一般，專門作用於腸道，抑制白血球跑到腸子造成發炎，阻斷敵軍進攻道路，同樣可以減少腸道發炎，但不會降低身體其他部位的免疫力，有較低的感染風險，安全性高。

李柏賢表示，早期只有抗發炎藥物、類固醇和免疫製劑的傳統藥物時，克隆氏症及潰瘍性腸癌患者終身需手術切腸的比例高達50%和25%。然而，在生物製劑的年代，腸道發炎可以得到更有效的控制，進而讓發炎性腸病患者手術率分別下降到20%和10%。

早期確診、持續治療和定期追蹤 發炎性腸道疾病3對策

發炎性腸道疾病的確診必須仔細排除其他表現相似的疾病，如腸道結核、腸道淋巴癌等等。在確診用藥後，病情追蹤必須結合抽血檢驗白血球、發炎指數，驗糞便中的鈣衛蛋白(Fecal Calprotectin)，同時加上電腦斷層、核磁共振腸攝影，以及包括大腸鏡、小腸鏡和膠囊內視鏡等內視鏡檢查，確定腸胃道的發炎和潰瘍狀況，以利調整用藥，達到終極的治療目標-無類固醇的深層緩解(臨床無症狀加上內視鏡無發炎)，才能真正改善預後，還給患者一個彩色的人生。