疫情期間一定得上醫院回診？糖友看病攻略看這裡

中國大陸一份最新數據顯示，糖尿病患者罹患新冠肺炎後的死亡率，比一般患者高出8倍。但隨國內疫情持續延燒，糖友對進醫療院所回診開始卻步，有院所都少了不少的老病人。醫師提醒，這段期間更應控好血糖，落實分級醫療，建議篩檢可選社區診所；若有併發症，仍需到醫院監控才有保障。

糖尿病關懷基金會董事兼執行長蔡世澤表示，第二型糖尿病患者年紀較大，免疫力較差，常併發心血管疾病，如果糖友自身有血糖控制不佳情形，染疫後更容易出現狀況，因此，疫期加緊監控血糖，就顯得格外重要。

然而，許多民眾因疫情不敢至醫療院所回診，如有疑似糖尿病民眾不敢求醫接受診斷，或糖友因為病情變化而耽誤治療，則相當得不償失。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧表示，可能罹患糖尿病的民眾，血糖篩檢除了有必須喝糖水等待2小時的精細版抽血篩檢，也可暫時選擇在社區診所檢測不必喝糖水的空腹血糖值或糖化血色素。

除了疑似糖尿病民眾，專家提醒還有三大族群恐受到疫情嚴峻，耽擱就醫或回診，例如必須長期監控血糖指數的糖友、正接受居家檢疫或隔離的糖友、疑似出現新冠肺炎症狀的糖友，建議需遵守醫師的不同指引，避免成為疫情下的另類受害者。

針對須長期監控的糖友，黃建寧表示，「確實出現未按時回診的現象」，有人真的因為害怕進醫院而中斷持續回診，然而，國內多家醫院已設「藥來速」，由藥師送藥到醫院門口，病人或家屬已可免入院拿藥。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院糖尿病健康e院院長杜思德也說，該院約少一成老病人，調查發現他們多居住於外縣市，過去為了看病遠道而來，現在則盼醫師開連續慢性處方箋，他們在社區藥局領藥就好，以免在長程搭乘大眾交通工具時，暴露於未知的感染風險之中。

宜蘭糖尿病診所院長游能俊近日就收治有地緣關係的幾名新病人，游能俊認為，糖友只要與原本的主治醫師討論後，再選具糖尿病照護網認證的診所，一樣能得到很好的照護。

杜思德與游能俊認為，最好找熟悉且長期照護的醫師回診，「因為他最懂你，醫病之間的信任度也最高。」特別是當糖尿病控制不良且有嚴重併發症，還是到大醫院治療尤佳。

深入了解糖友中斷回診的原因，也有人是被政府通知必須居家檢疫或居家隔離，依規定不可外出。黃建寧說明，只要撥1922防疫專線，衛生局即會安排「通訊診療」，由醫療團隊利用視訊了解患者狀況，再請家屬到醫院領藥，病人不用自己來。

游能俊還提醒，糖友若出現倦怠、呼吸道症狀及發燒等疑似新冠肺炎症狀，第一選擇一定要去政府指定的醫院篩檢，這些醫院可上網查詢。因糖友免疫力差，建議體溫達37.5度就要有警覺。

黃建寧也呼籲，凡逾40歲且具糖尿病家族史者，應每三年定期接受一次篩檢，逾65歲者為每年一次。BMI值逾24、及曾罹患心血管疾病者也是高風險群，切莫因疫情而輕忽血糖控制的重要性。另外，因西化飲食影響，糖友有年輕化趨勢，他們多是家庭經濟支柱，因此也需留意控糖，避免容易被新冠肺炎找上門。

宜蘭糖尿病診所院長游能俊圖／游能俊提供

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧圖／黃建寧提供

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德。圖／杜思德提供

糖尿病關懷基金會董事兼執行長蔡世澤圖／蔡世澤提供