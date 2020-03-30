糖尿病診所的配合藥局 最近賣最好的不是口罩而是秤

農曆春節期間爆發新冠肺炎，至今已有2個月，期間有些年紀較長的糖友因大魚大肉且少出門活動，因而出現血糖失控，得趕回醫院「救糖」，也因此出現對飲食份量斤斤計較的新現象。例如宜蘭羅東一家糖尿病診所的配合藥局，近日賣最好的非口罩或酒精，而是量重工具——秤。

糖尿病診所院長游能俊表示，糖友的控糖力就是免疫力，過去請糖友買秤控制食物分量，嘴巴說破了病人也無感，反倒因疫情而「變乖了」，認真控糖。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院糖尿病健康e院院長杜思德表示，新冠肺炎對免疫力差的糖友而言更難控制，很容易發生多重器官衰竭。想安然度過疫情，除了勤洗手及戴口罩，控糖好壞更是相當關鍵。

糖尿病關懷基金會董事兼執行長蔡世澤強調，面對每天瞬息萬變的疫情，不只是政府及醫療院所，糖友也要「超前部屬」，例如盤點藥品、考慮使用穿戴式裝置連續監測血糖等，一旦疫情嚴峻不能到醫院，仍能讓醫師掌握住你的狀況。

因應疫情，不少集會紛紛停辦，不過杜思德和蔡世澤說，糖尿病衛教學會與糖尿病關懷基金會對糖友的衛教工作並未停歇，只是從實體活動改為線上活動。

糖友只要下載「講糖」手機App，即可看到糖尿病衛教學會拍攝的「新冠肺炎百寶囊」系列影音，另可透過社群軟體LINE接收最新資訊。糖尿病關懷基金會也開拍「關愛糖友、在疫情流行時」系列影音，最快本周於官網上線。