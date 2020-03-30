寄口罩到海外有條件解禁 二等親內每次可寄30片

台灣口罩產能提升，疫情指揮中心今天宣布，4月9日起，除大人、小孩可買的口罩片數增加，且不必再分單雙號購買。若想郵寄給海外二等親內親屬，也解禁，每次可寄30片。

許多民眾也關注，海外家人口罩稀缺議題。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，海外親屬在二等親內，每次可郵寄30片口罩，希望可用2個月。時間拉比較長是因為郵寄費用很貴，但體諒國人有家人在海外，開放郵寄，2個月可寄30片。

陳時中說，因口罩生產量有跟上來，新制從4月9日起上路，小孩可買的片數，從7天5片改為14天10片；成人也從7天3片，改為14天9片。民眾購買可以不用每週排，而是2週排一次，量也比較多。

此外，原本買口罩會分單雙號不同天購買，但新制上路後，改為每天都可以買，購買量比較夠，也比較方便。

陳時中呼籲，這樣的口罩量算多，但有觀察到被丟棄的口罩也蠻多的，希望民眾要節省使用，不是有多就浪費，畢竟全世界都在缺。