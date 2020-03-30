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新冠患者男多於女 重症非老人專利

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
值得注意的是，從SARS、MERS到新冠病毒，男性的確診人數都略高於女性。(Photo by 影片截圖)
值得注意的是，從SARS、MERS到新冠病毒，男性的確診人數都略高於女性。(Photo by 影片截圖)

哪些人是新冠肺炎的高風險族群？其實除了老人，年輕人也難以倖免，根據WHO統計，有10至15%的50歲以下患者出現中度至嚴重的症狀，兒童也有少部分出現嚴重症狀（中國將近6%），且過去健康狀況欠佳、有慢性疾病的患者死亡率也較高。值得注意的是，全球確診案例中，男性略多於女性，原因為何，學界仍沒有共識。

取決過去健康狀況

根據《美聯社》報導，老年人無疑是新冠肺炎疫情下最嚴重的受害者，中國80%以上的死者超過60歲，全世界人口老化第二嚴重（僅次於日本）的義大利，則逾 80%死亡為70歲以上的長者。

然而，WHO公共衛生緊急計劃執行主任萊恩博士指出，將新冠肺炎看作只是造成老年人死亡的疾病是值得商榷的，因50歲以下的患者有10至15%出現中度至嚴重的症狀。兒童雖然案例不多，但也有少部分出現嚴重症狀（中國將近6%），戴爾豪斯大學的研究團隊指出，對於兒童在病毒傳播鏈扮演的角色，還有待更多研究。

新冠肺炎是否發展為重症也取決於患者「過去的健康狀況」，心臟病、糖尿病、慢性肺部疾病（如氣喘）或接受過癌症治療的患者，都是死亡的高風險族群。原因在於當免疫系統對病毒出現過度反應，健康狀況欠佳的人難以承受，患者通常在一周內會好轉，但隨即急轉直下，不過學界對於糖尿病為何增加死亡機率仍未知。

男性死亡率較高

值得注意的是，從SARS、MERS到新冠病毒，男性的確診人數都略高於女性，白宮新冠病毒工作小組的應對協調員比爾克斯博士指出，目前亞洲和歐洲各國都呈現出男多於女的現象，如義大利男性患者佔58%，男性死亡率也高於女性。

原因可能有兩個，第一，全球的男性抽菸抽得比較兇，目前歐洲疾病預防控制中心正研究新冠肺炎和抽菸之間的關係。第二，女性賀爾蒙給力，根據2017年愛荷華大學對感染SARS的老鼠所做的研究，發現女性荷爾蒙具有保護身體免於冠狀病毒的功效，當研究者移除卵巢之後，雌鼠的死亡率便會增加。

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