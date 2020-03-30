快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功。圖擷自我愛全聯-好物老實説
一名女網友PO文提到，她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功。圖擷自我愛全聯-好物老實説

近期在南韓超夯的「400次咖啡」也能在家自己做！「400次咖啡」原名為「焦糖奶蓋咖啡」，其中覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，因此南韓民眾才會將之取名為「400次咖啡」。然而想喝此款「網美飲品」其實不需要到咖啡廳，只要簡單幾種材料就能在家DIY。昨（29）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，昨日她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功，好喝到讓她不禁直呼「真的濃醇香超棒的！」

原PO在文中提到，昨日她到全聯買了一些材料，打算回家自製近期在南韓很夯的「400次咖啡」，沒想到只要使用普通的食材，加上簡單的製作方法，就能做出一杯「像外面賣的」400次咖啡。從照片中可見，原PO買了一罐鮮奶和即溶咖啡粉，並在留言區中分享食譜，首先要先將即溶咖啡粉、溫水和糖，以1：1：1的比例放在一起攪拌400下，也可以用機器代替攪拌，利用糖來打發，形成「咖啡奶蓋」，接著裝入有冰塊和牛奶的杯中就完成了，也可以依個人喜好撒上咖啡粉或巧克力粉。

PO文一出後，隨即掀起大批網友熱議，網友看到後紛紛驚呼「真的很像外面賣的」，「外面那種網美咖啡廳一杯都要賣200多，自己在家做真的省錢又健康」、「看起來好好喝」、「好喝，像在南韓喝的咖啡牛奶」、「如果真的要攪400下，手應該會攪到斷掉」、「加花生千層酥也超級搭的」、「加oreo也超好喝」、「搭巧克力捲心酥也超合拍」。

也有網友分享在製作時的其他方法，「怕太甜可以買赤藻糖取代！糖量可以再減少一點！牛奶比例多一點，這樣整杯就不會太甜」、「使用攪拌容器，下面放一個冰枕或冰塊，打出咖啡奶泡的時間可以縮短很多」、「有加糖才可以讓奶泡維持比較久」。

有網友分享其他材料的搭配方法。圖擷自我愛全聯-好物老實説
有網友分享其他材料的搭配方法。圖擷自我愛全聯-好物老實説

咖啡廳 巧克力 南韓 DIY 食譜

延伸閱讀

男年薪250萬仍單身 網列出問題：個性比外貌重要

同樣日薪2千元外送、做工哪個好？網曝：外送的經驗值大輸

台灣將開罰未遵守社交距離規範 一次看國外怎麼罰

7500元飛了！居家隔離出不了門 男隔窗眼睜睜看愛車被開罰單

相關新聞

日月潭九蛙難得全部現身 遊客跳基座合影台電要開罰

日月潭的水情指標九蛙雕像，最近在台電大觀電廠的清除淤泥下「全部現身」，由於平時很難看到九蛙全露的景象，不少遊客趁工人施工...

疫情期間一定得上醫院回診？糖友看病攻略看這裡

中國大陸一份最新數據顯示，糖尿病患者罹患新冠肺炎後的死亡率，比一般患者高出8倍。但隨國內疫情持續延燒，糖友對進醫療院所回診開始卻步，有院所都少了不少的老病人。醫師提醒，這段期間更應控好血糖，落實分級醫療，建議篩檢可選社區診所；若有併發症，仍需到醫院監控才有保障。

糖尿病診所的配合藥局 最近賣最好的不是口罩而是秤

農曆春節期間爆發新冠肺炎，至今已有2個月，期間有些年紀較長的糖友因大魚大肉且少出門活動，因而出現血糖失控，得趕回醫院「救...

寄口罩到海外有條件解禁 二等親內每次可寄30片

台灣口罩產能提升，疫情指揮中心今天宣布，4月9日起，除大人、小孩可買的口罩片數增加，且不必再分單雙號購買。若想郵寄給海外...

莫名血便、腹瀉 小心發炎性腸道疾病上身

「醫師，我害怕免疫力變差，可以減少用藥嗎？」新冠肺炎疫情嚴峻，人人重視自身免疫力，近來醫院門診遇到不少發炎性腸道疾病患者...

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

近期在南韓超夯的「400次咖啡」也能在家自己做！「400次咖啡」原名為「焦糖奶蓋咖啡」，其中覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，因此南韓民眾才會將之取名為「400次咖啡」。然而想喝此款「網美飲品」其實不需要到咖啡廳，只要簡單幾種材料就能在家DIY。昨（29）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，昨日她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功，好喝到讓她不禁直呼「真的濃醇香超棒的！」

清明假壅塞路段曝光　首日國5狂塞12小時

受到新冠肺炎影響，預估今年清明連假車潮更勝以往。交通部高公局透過大數據分析，預測清明節連假四天重點壅塞路段及時段，彙整連...

Uber新服務上線！僅限大台北可先設溫度、對話

新服務上線。Uber與多元化計程車隊今天宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，消費者可享受更寬敞舒適的車內空...

花蓮有機青梅盛產 零售價近年最佳

花蓮青梅盛產，富里鄉的20多公頃有機青梅今年產量平均比去年高出7、8成，最大顆有50元硬幣大，手採梅市場零售價每斤60至...

新冠患者男多於女 重症非老人專利

哪些人是新冠肺炎的高風險族群？其實除了老人，年輕人也難以倖免，根據WHO統計，有10至15%的50歲以下患者出現中度至嚴重的症狀，兒童也有少部分出現嚴重症狀（中國將近6%），且過去健康狀況欠佳、有慢性疾病的患者死亡率也較高。值得注意的是，全球確診案例中，男性略多於女性，原因為何，學界仍沒有共識。

發炎性腸道疾病別自行減藥 恐釀禍

新冠肺炎疫情嚴峻，人人重視自身免疫力，近來醫院門診遇到不少發炎性腸道疾病患者，擔憂用藥恐造成免疫力降低，導致感染風險提高，諮詢可否減藥或停藥。

疫情衝擊 恆春半島出現退房現象 少了2至3成遊客

因疫情的衝擊，旅客性質出現轉變，民宿業者受疫情影響，相繼出現退房現象，多數訂房率只能維持在五成至六成左右，不少民宿業者擔憂。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

超長金色蕾絲裙擺 黃子佼、孟耿如婚紗照甜蜜曝光！

觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

不會走入歷史！台鐵老爺爺級「藍皮普快」修復計畫拍板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。