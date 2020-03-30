她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

近期在南韓超夯的「400次咖啡」也能在家自己做！「400次咖啡」原名為「焦糖奶蓋咖啡」，其中覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，因此南韓民眾才會將之取名為「400次咖啡」。然而想喝此款「網美飲品」其實不需要到咖啡廳，只要簡單幾種材料就能在家DIY。昨（29）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，昨日她到全聯買了一些材料，回家試著自製「400次咖啡」，沒想到竟意外的相當成功，好喝到讓她不禁直呼「真的濃醇香超棒的！」

原PO在文中提到，昨日她到全聯買了一些材料，打算回家自製近期在南韓很夯的「400次咖啡」，沒想到只要使用普通的食材，加上簡單的製作方法，就能做出一杯「像外面賣的」400次咖啡。從照片中可見，原PO買了一罐鮮奶和即溶咖啡粉，並在留言區中分享食譜，首先要先將即溶咖啡粉、溫水和糖，以1：1：1的比例放在一起攪拌400下，也可以用機器代替攪拌，利用糖來打發，形成「咖啡奶蓋」，接著裝入有冰塊和牛奶的杯中就完成了，也可以依個人喜好撒上咖啡粉或巧克力粉。

PO文一出後，隨即掀起大批網友熱議，網友看到後紛紛驚呼「真的很像外面賣的」，「外面那種網美咖啡廳一杯都要賣200多，自己在家做真的省錢又健康」、「看起來好好喝」、「好喝，像在南韓喝的咖啡牛奶」、「如果真的要攪400下，手應該會攪到斷掉」、「加花生千層酥也超級搭的」、「加oreo也超好喝」、「搭巧克力捲心酥也超合拍」。

也有網友分享在製作時的其他方法，「怕太甜可以買赤藻糖取代！糖量可以再減少一點！牛奶比例多一點，這樣整杯就不會太甜」、「使用攪拌容器，下面放一個冰枕或冰塊，打出咖啡奶泡的時間可以縮短很多」、「有加糖才可以讓奶泡維持比較久」。