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新冠肺炎陰影下桃機旅客人數創新低 甚至低於SARS運量

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，桃園機場旅運量也持續下滑，29日當天實際入出境旅客僅2474人，創下啟用41年以來最低紀錄。圖為桃園機場第1航廈出境區，工作人員比旅客多的景象。記者陳嘉寧／攝影
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，桃園機場旅運量也持續下滑，29日當天實際入出境旅客僅2474人，創下啟用41年以來最低紀錄。圖為桃園機場第1航廈出境區，工作人員比旅客多的景象。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，桃園機場旅運量也雪崩式下滑。29日當天實際入出境旅客僅2474人，不僅較2003年5月SARS期間單日最低5847人的紀錄少，也比1979年啟用第1年每天平均1萬3000人少很多，創下桃園機場啟用41年來單日旅運量最低紀錄。

受新冠肺炎疫情影響，桃園機場26日實際入出境旅客運量4144人，27日3641人，28日2984人，29日創下最低紀錄只有2474人。30日的預報人數2990人。

2003年SARS疫情期間，桃園機場入出境旅客量也持續下滑，2003年5月2日開始跌破1萬人，至5月26日當天人數僅5847人，創下SARS期間最低紀錄。

當時在職的桃機老員工回憶，人數最少的那一天，出境旅客只有3700多人，已經覺得很少了，沒想到這次新冠肺炎疫情影響旅客量更嚴重，一整天下來整個機場幾乎看不到旅客蹤影。

桃園機場去年旅運量超過4653萬人次，平均單日運量12萬7000多人，春節或其他連續假期的尖峰時段，1個小時單一航廈的旅客量都比2400人多，整體運作差異巨大。

根據民航局的統計，2003年5月SARS疫情期間，桃園機場（當時的中正機場）全月入出境旅客輛26萬0528人，平均下來每天有8400餘人。

另外桃園機場1979年2月26日啟用，今年剛邁入41年。啟用後至當年底全年旅客量超過404萬人，平均每1天有1萬3000多人入出境。

桃園機場 新冠肺炎

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