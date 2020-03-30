清明連假 中市府：4月3日、4日上班原則給薪加倍

清明節及兒童節連假將至，今年都是4月4日，依紀念日及節日實施辦法規定，兒童節移至4月3日放假。依勞動基準法規定，4月3日丶4日為國定假日，雇主應讓勞工休假且工資照給。

台中市勞工局指出，雇主如徵得勞工同意後，勞工在國定假日出勤，工資應依法加倍發給。

另事業單位如將這兩天國定假日調整至其他日休假，勞資明確約，兒童節及清明節就成為工作日，員工當天出勤沒有工資加給問題。

至於調移後的原工作日則成為休假日，如勞工在在休假日出勤工作，則應加倍發給工資。

國定假日逢勞工休息日或例假日，雇主須給勞工補假休息。勞工在補假日出勤，應加倍發給工資。

至於休息日當天性質則維持不變，如雇主使勞工於休息日出勤，應依法給付休息日出勤的加班費。

如有勞動權益問題，可下載市府勞工局「勞動權益通App」查詢各項資訊。專線04-22289111分機35200。