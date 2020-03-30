聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假 中市府：4月3日、4日上班原則給薪加倍
清明節及兒童節連假將至，今年都是4月4日，依紀念日及節日實施辦法規定，兒童節移至4月3日放假。依勞動基準法規定，4月3日丶4日為國定假日，雇主應讓勞工休假且工資照給。
台中市勞工局指出，雇主如徵得勞工同意後，勞工在國定假日出勤，工資應依法加倍發給。
另事業單位如將這兩天國定假日調整至其他日休假，勞資明確約，兒童節及清明節就成為工作日，員工當天出勤沒有工資加給問題。
至於調移後的原工作日則成為休假日，如勞工在在休假日出勤工作，則應加倍發給工資。
國定假日逢勞工休息日或例假日，雇主須給勞工補假休息。勞工在補假日出勤，應加倍發給工資。
至於休息日當天性質則維持不變，如雇主使勞工於休息日出勤，應依法給付休息日出勤的加班費。
如有勞動權益問題，可下載市府勞工局「勞動權益通App」查詢各項資訊。專線04-22289111分機35200。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言