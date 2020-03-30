發炎性腸道疾病別自行減藥 恐釀禍

新冠肺炎疫情嚴峻，人人重視自身免疫力，近來醫院門診遇到不少發炎性腸道疾病患者，擔憂用藥恐造成免疫力降低，導致感染風險提高，諮詢可否減藥或停藥。

長庚醫院胃腸肝膽科助理教授李柏賢醫師表示，發炎性腸道疾病，是一種因自體免疫系統錯誤辨識腸道組織，專門攻擊腸胃道的疾病，患者常見血便、腹瀉和腹痛等症狀。臨床用藥須慢慢調整，即使疫情期間，也不能驟然停藥。

若突然停用類固醇、免疫抑制劑或生物製劑，反而可能造成自體免疫反應過強，對腸道猛烈攻擊，導致腹痛、腹瀉、血便等症狀加劇，若病情長期控制不佳，更會造成大腸癌、瘻管、狹窄、甚至是腸穿孔，進而需要手術切除腸子。

李柏賢指出，傳統治療發炎性腸道疾病的藥物，大致有5-ASA類消炎藥、類固醇和免疫抑制劑。其中，類固醇和免疫抑制劑都會讓免疫力下降，特別是類固醇，對免疫力抑制明顯，臨床處方通常不連續超過三個月。

至於可以幫助患者控制發炎，降低需要手術機率的生物製劑，台灣目前有抗腫瘤壞死因子製劑，和腸道選擇性生物製劑兩大類。前者作用於全身器官，使全身免疫反應下降，稍微增加感染風險。後者如同標靶治療，專門針對腸道進行免疫抑制，減少自體免疫對腸道的攻擊。怎麼選建議先諮詢醫師，擬定較佳的個人治療策略。

李柏賢說，疫情期間，發炎性腸道疾病的患者，應做好自身防護，避免生食增加腸胃道感染風險，應持續治療。在專業醫師的指示下，盡早停用類固醇，持續使用安全且有效治療，不但可避免手術切腸子，才能讓疫情期間感染風險降至最低。