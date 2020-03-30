消費券奏效 清明連假台東飯店訂房率逾5成

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，清明連假，參與「我愛東東消費券」的同業訂房率，都有五成以上，因國旅以散客為主，預期住房率還會再提高。

潘貴蘭表示，受新冠肺炎疫情影響，國內觀光業慘澹，台東業者3月合力推「台東消費券」因口碑不錯，連屏東地區觀光餐飲業也要求加入，4月合推「我愛東東消費券」專案，參與的台東縣飯店、民宿、旅行社、餐廳業者由3月初42家已增加到76家，屏東縣也有14家業加入。

民眾只要用手機登錄台東縣觀光協會LineID@089tva，或搜尋臉書社團法人台東縣觀光協會官網，就可下載「我愛東東」電子消費券，4月1日起在屏東及台東兩地加盟業者抵用住宿、餐飲、採購伴手禮等，享有50（用餐）至500元（住宿）折扣等優惠。

潘貴蘭指出，清明連假，她自營的鹿鳴酒店訂房達九成，其他會員包括凱旋星光酒店等飯店訂房也有八成左右，連台東民宿北緯22度也逾八成，客人都說要用消費券。

至於娜路彎集團旗下五飯店清明四天連假訂房約五成，但因娜路彎的客房數合計750間，有五成訂房，就表示有350間客房已賣出，娜路彎業續已經很棒。

娜路彎副總經理林明政說，很多國旅散客都是出門旅遊後再找飯店，預期連假三天住房率會再提高。