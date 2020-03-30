新冠肺炎免疫力誰最強? 醫師最新研究指出5大特點

新冠肺炎疫情嚴峻，每天相關的訊息相當多，讓不少人出現恐慌、焦慮、甚至憂鬱的「新冠肺炎壓力症候群」，精神科醫師蘇冠賓表示，這些都是不健康的態度，很多的研究顯示，想要有良好的免疫力對抗病毒，必須要有5大特點。

安南醫院副院長蘇冠賓教授最近在國際期刊《大腦，行為和免疫 (Brain, Behavior, and Immunity)》發表論文，提到新冠肺炎除了戴口罩、勤洗手減少病源的暴露，提高個人的免疫力成為個人防疫最重要的基礎。很多的研究都發現，正常的生活型態和心理調適會影響免疫反應，對病毒抵抗力最強的人，都具備下列共同特徵：他們都有固定的運動休閒習慣、正常的作息、充分的睡眠、均衡的營養、他們都有良好而人際關係和社交活動。

蘇冠賓並接受青島大學邀請錄製簡短的衛教短片https://youtu.be/m2-UvHEgVBc提供給民眾、臨床工作者、以及學術研究人員做為身心調適的參考。

蘇冠賓表示，免疫力和人體身、心、靈的健康有著密不可分的關係。疫情致死並沒有想像中的可怕，可怕的是人性的對於無知的恐懼和無助的癱瘓，所以我們要學會進一步調適不良思緒，解除續發的情緒危機。

首先最重要的就是「減少過多的訊息，減輕心理負擔」，控制每天接收新冠肺炎相關訊息不要超過半個小時，而且只接觸最正確的訊息。

再來要「設定讓生活有趣又有益的計畫和目標」，尤其處在日常生活受限時，不妨先從放鬆自己緊繃的思緒開始，嘗試去轉念感謝日子不必再像之前的忙碌，可以修身養性，學習健康的生活習慣。

最後要「刻意練習積極而正確的思考」：不要整天用放大鏡來看負面事件，而要提醒自己常常像是打開手電筒去照亮比較積極的訊息。把負面壓力的威脅轉為正面進步的挑戰。

他表示，「我們戴口罩阻隔病毒，但不要讓口罩阻隔了人與人的友善和信任」，疫情或許會帶來短暫的痛苦，但保持更自在的心情和堅定的信念，可以增強身體和心理更好的免疫力，等疫情過去之後，我們也會具備更好的衛生素質和更健康的生活習慣。