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鼓勵空汙季減排 環保署將拉大空汙費季節費率

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署將修正空汙費季節費率。本報資料照片
環保署將修正空汙費季節費率。本報資料照片

每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不佳的季節，為進一步改善季節性空品不良情形，藉由經濟誘因機制，環保署今天表示，擬定調整拉大空汙費季節費率，鼓勵公私場所於空品不良季節時自主調整產能減少空氣汙染排放，除可減少空汙費支出成本，也可達改善空氣品質目的，創造環境與經濟雙贏。

環保署表示，本次修正同時調升第一季（1月至3月）、第四季（10月至12月）季節費率，及調降第二季（4月至6月）、第三季（7月至9月）費率，以拉大空品不良期間（第一季與第四季）與非空品不良期間（第二季與第三季）費率。

環保署表示，硫氧化物及氮氧化物除了適用基本費率以外的公私場所，空汙季節（第一、四季）費率每公斤約提高1至2.5元，非空污季（第二、三季）費率每公斤約減少1至2元，揮發性有機物在空汙季、非空汙季節費率則分別提高每公斤5元與減少5.5元。

另為促使公私場所主動進行產能分配至其他季節，或是提高防制設備操作效率，環保署這次修正基準年排放量計算方式，改以申報時前3年相同季別排放量進行平均計算，若空品不良季節排放量較基準年同時期排放量少者，計算費率即可適用減量係數優惠，並提高獎勵誘因，減量係數優惠折扣由20%提升至30%，以增加汙染者自我減排誘因。

環保署 空氣品質

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