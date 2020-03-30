三年前滿75歲老人竟不必換照 交通部承諾檢討是否納入

交通部今在立法院交通委員會報告「道路交通安全改善辦理情形」，由於去年65歲以上高齡者車禍死亡高達1159人，立法委員指交通部當年沒有要求已經滿75歲的高齡者做認知檢測、換照，管理不足，交通部公路總局承諾今年8月前會依運研所的研究建議，化成政策實施。

2019年交通安全事故30日內死亡人數2865人，為近四年最高。立法委員邱顯智說，近五年來高齡者於交通事故死亡人數攀升，監察院也於去年糾正公路總局，交通部「銀髮族駕駛關懷方案」以簡化行政之名便宜行事，放任方案實施前已屆滿75歲在認知功能、身體上或已有問題的銀髮族駕駛人，不加納管。

公路總局局長陳彥伯說，106年7月實施高齡者換照時統計過若召回75歲以上所有駕駛人將有五、六十萬人，但因75歲以上的駕駛人很少騎、開車，判斷不必全數召回。交通部政務次長王國材說，現在非換照對象的高齡駕駛人約32萬人，內部正在檢討是否納入。

邱顯智要求交通部應立即有相應政策作為，不能讓日本人所說的「行動兇器」持續在路上趴趴走。陳彥伯說，8月以前運研所的研究報告出爐後，會把結果化成政策。同時間公總有辦宣傳要長者繳回駕照，消極的作為是若有違規必須接受認知測試，沒有通過強制繳回駕照，已有兩萬多張駕照因此繳回。

立法委員李昆澤認為，交通部報告說易肇事路段從統計到改善完成需要三年時間，實在太慢，要求交通部減化行政流程、加快改善速度、並要有回報機制。尤其建置道安通報系統非常重要。

王國材說，確實不該這麼久，會檢討簡化流程，若某縣市發現易肇事路口，會由運研所協助。道安會則說，對於各地方較模糊的通報介面，會釐清是中央或地方。