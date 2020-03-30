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勞工清明連假出勤工資怎麼給? 高市勞工局提供算法

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市勞工局今天針對清明連假提出假期工資說明，包括兒童節、民族掃墓節這2天都是國定假日，雇主應依「勞動基準法」規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局今天針對清明連假提出假期工資說明，包括兒童節、民族掃墓節這2天都是國定假日，雇主應依「勞動基準法」規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局今天針對清明連假提出假期工資說明，包括兒童節、民族掃墓節這2天都是國定假日，雇主應依「勞動基準法」規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依規定給付出勤工資。

高雄市勞工局長王秋冬表示，今年兒童節於4月3日（周五），民族掃墓節是4月4日（周六），事業單位如果是比照「政府行政機關辦公日曆表」出勤，周一至周五是工作日、周六休息日、周日是例假的出勤模式，可以依行政院人事竹行政總處公布的行事曆，形成4月2日至5日連續放假4日。

其中民族掃墓節4月4日（周六）因適逢休息日，應依「勞動基準法施行細則」第23條之1規定在4月2日（周四）補假，補假當天性質為國定假日，只要是適用勞動基準法的事業單位，國定假日（補假日）都應該依法給予員工休假，而且工資照給。

高雄市勞工局說，以月薪3萬6000元的「月薪制」勞工（換算出平日每小時工資額為150元）為例，4月2日到5日連假期間，各日是否出勤及其工資給付規定，分別說明如下：

一、 4月2日民族掃墓節補假日（周四）及4月3日兒童節（周五）：性質為國定假日，依「勞動基準法」第39條規定，國定假日出勤8小時以內，都需加倍發給工資，計算式：150元×8小時＝1200元。

二、 4月4日（周六）：性質為休息日，假設當日加班8小時，需依照「勞動基準法」第24條第2項規定計算休息日加班費；計算式：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1900元。

三、 4月5日(周日)：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得要求勞工在例假出勤工作。

勞工局說，如是僱有「時薪制」的部分工時人員，從今年1月1日起，基本工資已經調漲為時薪158元，時薪人員在4月3日兒童節、4月4日民族掃墓節出勤，雇主應該依據出勤時數「加倍」發給工資，舉例來說，約定時薪為158元的勞工朋友，國定假日出勤4小時，至少需發給1264元（158元×2倍×4小時）以上才屬合法。

國定假日 勞工局 兒童節

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