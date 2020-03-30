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清明假期訂房難求？ 疫情衝擊恆春半島出現退房現象

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
清明連假即將到來，以往打開訂房網站一房難求的情況，今年不復存在。圖／本報資料照片
清明連假即將到來，以往打開訂房網站一房難求的情況，今年不復存在。圖／本報資料照片

清明連假即將到來，以往打開訂房網站一房難求的情況，今年已不復存在。雖然某些飯店業者處房率高達9成，但因疫情的衝擊旅客性質開始出現轉變，此外，民宿業者也受疫情的影響相繼出現退房現象，且多數訂房率仍只能維持在5成至6成左右，令不少民宿業者擔憂。

墾丁福華飯店表示，原本在3月初時，訂房率高達9成，但隨著疫情逐漸升溫，在3月中旬時，有將近1成的人遊客退房，直到上周臨時訂房的遊客才讓訂房率回升到9成。

此外，根據飯店初步調查，不僅是臨時訂房的遊客變多，許多旅客也會因為疫情的緣故，使自行開車旅遊的人將會增加，因此，連假期間，勢必會出現大量車潮，且容易造成交通堵塞。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏指出，原先恆春半島的訂房率大約為5成至6成，由於境外移入的確診案例增加，許多來遊客還是會擔心疫情衝擊，因此，開始出現退房的現象，就目前初步統計已經2至3成的遊客退房。

面對疫情衝擊觀光，林淑敏還說，早已做好心理準備，認為連假期間生意不會因此有起色，此外，也會配合政府的紓困計畫，透過轉職培訓課程，讓合法民宿的業者去參加相關課程，以利後續的民宿發展。

黃姓民宿業者表示，因為疫情的緣故，不僅讓許多人不想外出旅遊，就連掃墓的人潮，也分散在清明連假前夕，因應防疫分散人群固然是好事，但在總體數據上來看，就能顯示出連假訂房率不高。

黃男還說，觀察觀光情況，不能單看假日人潮與訂房率，因為民宿無法只依靠短短幾天的收入就能支撐，因此，每當淡季或臨時訂房的狀況，都會讓民宿之間削價競爭變得更加嚴重，也讓不少民宿業者難以維持，而將民宿轉為月租套房。

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