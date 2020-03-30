台20線梅山口交通管制 清明連假首日放行遊南橫天池

有「解憂列車」美譽的台鐵「藍皮普快列車」，仍馳騁在南迴線上，是台鐵目前仍在行駛的最老列車。它沒冷氣、車門還要自己開，乘載舊時代美好記憶，但也因是「老爺爺等級」舊客車，加上搭車率不高，台鐵擬以回復原車樣貌並將廁所小幅改造，以符合觀光旅遊，預計年底配合南迴鐵路電氣化通車改裝上路。

2020-03-30 00:43