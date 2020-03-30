聽新聞
test
0:00 / 0:00
台20線梅山口交通管制 清明連假首日放行遊南橫天池
台20線南橫公路高雄梅山口至天池路段復通後吸引大量遊客，考量山區道路復建工程持續進行中，除工程車外，公路總局在每周二、四禁止一般車輛通行。公路總局甲仙工務段表示，清明節四天連假到來，4月2日恰逢周四，本周四不實施交通管制，遊客可上山遊玩。
南橫公路梅山口至天池（台20臨105線0K到25K）3月17日起推行「每周二、四道路禁止通行」，僅核准工程車輛上山，禁止一般車輛進入；實施以來，多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制與休養生息，共同努力達成天池至埡口復通目標。
公路局指出，清明4天連假將從4月1日開始，為使民眾規畫更彈性與優質的南橫公路旅程，甲仙工務段協調梅山口以上復建工程物資提早運送，並加派人力在連假前進行道路維護整理，4月2日（周四）當天取消交通管制，一般車輛可以通行至天池路段。
甲仙工務段提醒，雖然4月2日開放通行，車輛仍須遵守8點上山，下午3點前淨空管制措施，此外，近日山區多濃霧，民眾連假出遊也要注意行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言