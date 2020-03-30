農業保險覆蓋率低 陳吉仲：立專法1年內不到20%我負責

立法院經濟、財政聯席委員會今天審查農業保險法草案，立委質疑目前試辦農業保險覆蓋率僅10%，若法案通過後覆蓋一樣很低，等同沒有同過。農委會主委陳吉仲說，專法上路後目標一年內衝到20%，沒達到「我負責」，且預計三至五年後專業農覆蓋率可達到六成。

目前草案擬以推動農業保險逐步取代天然災害現金救助，立委郭國文要求，應該要跟農民有共識才可推動，做好配套。

立委楊瓊瓔則質疑，目前農業保險覆蓋率仍很低，未來專法通過後效益難以預料，1973年農發條例制定至今都沒有完整的農業保險法，應該考慮重新談條件讓農民願意參加保險。陳吉仲說，這是有史以來要叫農民自掏腰包的政策，「覆蓋率低我會負責」，現階段希望專法通過後一年內覆蓋率達到20%。

至於如何增加覆蓋率？陳吉仲說，第一會針對專業農做政策說明，過去農業保險試辦達到六萬公頃，其中水稻為最大宗，最大原因就是因為設立良質米產銷專區，若持續導入相關機制，專業農一定會來參加，「這就是衝覆蓋率最快的方法」；另未來花卉業者若配合出口外銷，也會一律鼓勵加入保險。

立委曾銘宗詢問，若推動農業保險法後，會優先推動哪些品項？陳吉仲說，會針對風險高的推動，以天然災害而言，颱風容易影響水稻、香蕉，其中香蕉又會因為市場產銷調節問題導致價格崩盤，不管天氣好壞香蕉都會受影響；水產品養殖業會針對虱目魚、吳郭魚、石斑魚等養殖及外銷大宗品項。

過去災損現金補助約彌補兩成五至三成的農損，曾銘宗質疑，主推項目加入保險後，其保障程度可提高多少？陳吉仲沒有正面說明，但強調經過統計政府投入一元保費支出會有六元效果，且預計專業農保險覆蓋在3到5年內可達到六成。

至於保費補助比率，目前草案訂定非強制投保最高補助50％，曾銘宗希望拉到60％，陳吉仲表示，尊重立法院決定，至於目前農業保險基金預估要投入50億元，15年後仍可留下35至37億元。