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暖兩天又變天！清明連五天雨 玉山下雪有望
周三又要變天。中央氣象局說，今明兩天回暖，不過到了周三以後，受到鋒面通過、東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北台灣低溫下探16度，降雨會持續到下周日。另外，在低溫和水氣配合下，玉山有機會降雪。
氣象預報員陳建安說，今明兩天東北季風偏弱，氣溫回升。今晨各地17到21度，白天各地高溫普遍24度以上，中南部有機會到26到30度。明天氣溫會再更回升，各地高溫26度以上，中南部有機會到27到30度。
至於這兩天降雨狀況，陳建安說因為台灣北部海面有道鋒面，會帶來水氣，所以北部、東半部和中南部山區要注意局部短暫雨，至於中部平地則是雲量增多，南部平地多雲到晴。
陳建安說，周三開始鋒面逐漸通過，大氣轉為不穩定，中部以北、東半部留意局部短暫雨，南部則是維持多雲。
陳建安說到了周三晚上，鋒面一通過，加上東北季風吹下來，降雨將持續到下周日，氣溫也會偏涼。北台灣低溫下探16度，中部、花蓮17到18度，南部、台東19到20度。北部高溫落在23到26度，中南部則是27到30度，日夜溫差大。
陳建安說，周四到下周日，除了東北季風增強影響，還有華南雲雨區東移，北部、東半部和中南部山區都要留意局部短暫雨，中部平地降雨狀況要視雲雨區帶有無南壓，不然維持多雲到晴。
降雪部分，陳建安說周三到下周日，在水氣和低溫配合之下，玉山都有機會降雪，不過如果華南雲雨區偏北通過，下雪機率就會較低。
另外，陳建安也提醒，明後兩天西半部和金馬地區要留意局部霧影響能見度。
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