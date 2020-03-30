勞動節連假高鐵加開60班車 4月3日凌晨零時開放搶票

今年勞動節有三天連假，台灣高鐵公司宣布將於4月30日至5月4日，共計五天疏運期間，加開60班次列車，4月3日凌晨零時開放搶票。

高鐵說，這次加開南下35班、北上25班，總計提供769班次的旅運服務。而為降低旅客感染風險，4月30日至5月3日所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用。5月4日則維持自由座服務。敬請旅客特別留意、提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。

高鐵說，自4月3日凌晨零時起開放預售，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

高鐵提醒，4月30日及5月1日仍有上班通勤需求之旅客，敬請提早訂票，以免耽誤上班、上學行程；5月4日將維持自由座服務。

高鐵說，勞動節疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「高鐵會員TGo月月GO有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵說，桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義站已啟用醫療級紅外線體溫感測儀，為旅客的健康安全把關。其餘尚未安裝的車站，4月6起將由站務員以額溫槍確認每位進站旅客的體溫，敬請旅客安心搭乘。4月下旬前，全線12座車站各進站閘門都將配備紅外線體溫感測系統，有效提升量測效率，確保旅客健康安全。

針對定期票、回數票之旅客，高鐵公司將提供以下配套措施：

一、定期票：原優惠效期含4月30日至5月3日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延兩天優惠效期，亦即共展延六天。譬如，原定期票效期為3月24日至4月22日，經清明節展延八天及勞動節展延六天後，優惠效期將至5月6日，共計可使用天數為34天。

二、回數票：除同上述定期票規定，展延回數票六天優惠效期外，於4月1日（含）至4月29日（含）購買回數票且於5月4日至7月3日在效期內使用完畢者，可於7月31日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票一張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。