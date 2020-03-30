快訊

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸、得手80萬元

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

勞動節連假高鐵加開60班車 4月3日凌晨零時開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布勞動節連假加班車資訊。聯合報系資料照
台灣高鐵公司宣布勞動節連假加班車資訊。聯合報系資料照

今年勞動節有三天連假，台灣高鐵公司宣布將於4月30日至5月4日，共計五天疏運期間，加開60班次列車，4月3日凌晨零時開放搶票。

高鐵說，這次加開南下35班、北上25班，總計提供769班次的旅運服務。而為降低旅客感染風險，4月30日至5月3日所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用。5月4日則維持自由座服務。敬請旅客特別留意、提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘。

高鐵說，自4月3日凌晨零時起開放預售，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

高鐵提醒，4月30日及5月1日仍有上班通勤需求之旅客，敬請提早訂票，以免耽誤上班、上學行程；5月4日將維持自由座服務。

高鐵說，勞動節疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「高鐵會員TGo月月GO有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵說，桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義站已啟用醫療級紅外線體溫感測儀，為旅客的健康安全把關。其餘尚未安裝的車站，4月6起將由站務員以額溫槍確認每位進站旅客的體溫，敬請旅客安心搭乘。4月下旬前，全線12座車站各進站閘門都將配備紅外線體溫感測系統，有效提升量測效率，確保旅客健康安全。

針對定期票、回數票之旅客，高鐵公司將提供以下配套措施：

一、定期票：原優惠效期含4月30日至5月3日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延兩天優惠效期，亦即共展延六天。譬如，原定期票效期為3月24日至4月22日，經清明節展延八天及勞動節展延六天後，優惠效期將至5月6日，共計可使用天數為34天。

二、回數票：除同上述定期票規定，展延回數票六天優惠效期外，於4月1日（含）至4月29日（含）購買回數票且於5月4日至7月3日在效期內使用完畢者，可於7月31日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票一張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

高鐵 勞動節

延伸閱讀

立委質疑高鐵發股利時機點 籲公開董事會決議

新系反撲？鍾佳濱追打高鐵「肥股東瘦員工」

柯文哲：1280定期票 應結合共享機車

高鐵左營站 紅外線測體溫

相關新聞

暖兩天又變天！清明連五天雨 玉山下雪有望

周三又要變天。中央氣象局說，今明兩天回暖，不過到了周三以後，受到鋒面通過、東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北台灣低溫下...

農業保險覆蓋率低 陳吉仲：立專法1年內不到20%我負責

立法院經濟、財政聯席委員會今天審查農業保險法草案，立委質疑目前試辦農業保險覆蓋率僅10%，若法案通過後覆蓋一樣很低，等同...

爺爺級藍皮普快 除臭微整好糾結

有「解憂列車」美譽的台鐵「藍皮普快列車」，仍馳騁在南迴線上，是台鐵目前仍在行駛的最老列車。它沒冷氣、車門還要自己開，乘載舊時代美好記憶，但也因是「老爺爺等級」舊客車，加上搭車率不高，台鐵擬以回復原車樣貌並將廁所小幅改造，以符合觀光旅遊，預計年底配合南迴鐵路電氣化通車改裝上路。

社家署：拉隱士返社會 雞婆一點

衛福部社會及家庭署說，台灣雖未特別關注壯年人口孤獨死的問題，但一直有提醒各地方政府再去發掘離群索居的人，也希望所有民眾都「雞婆一點」。

玉山三月雪、嘉義冰雹落 天氣說變就變！

春天後母臉！前天炎熱像酷暑，但天氣說變就變，玉山昨天清晨下起三月雪，玉山主峰、北峰七時五分下雪，八時廿五分停止，積雪零點五公分。中央氣象局指出，這波鋒面以昨晚到今晨最涼，北台灣低溫下探十四到十五度，若水氣及溫度配合，玉山仍可能再度降雪。

2020精準防癌高峰論壇／生活哲學分享 癌後大叔楊志良、葉金川盼善終

「2020精準防癌高峰論壇」中，衛生署前署長楊志良、葉金川、北醫公共衛生及營養學院教授韓柏檉及年輕病友謝采倪四位名人分享...

2020精準防癌高峰論壇／精準醫療抗癌 大數據添助力 國衛院打造癌症基因資料庫

國內每年新增十一萬名癌症患者，一年七十多萬名癌友接受治療，癌症藥物及手術費用昂貴，健保支出相當驚人，一○八年每六元健保費...

「清潔工絕對不是破口」她為前進負壓病房剪掉及肩長髮

「我們和所有醫護及阿中部長一樣，都在對抗疫情，但醫護被視為防疫英雄，我們卻常被懷疑會是院內感染的破口」 ，五十二歲的醫院...

醫院清潔工長期缺工 但有人依舊疫情下堅守崗位

北部某醫院爆發院內感染，三名護理師、一名清潔工確診後，不少醫院清潔工憂心和平醫院事件重演紛紛求去，清潔公司為讓員工安心，...

觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

中央流行疫情指揮中心昨天公布的兩名本土確診案例，其中一例就是交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁（案269），對此交通部長...

遠距教學進度落後？ 六都有4縣市 1成學生無數位載具

各級學校近日頻傳新冠肺炎確診個案，部分學校被迫停課，必須採遠距教學。但立委指出，教育部調查全國各縣市國中小學生網路資源，...

三年前滿75歲老人竟不必換照 交通部承諾檢討是否納入

交通部今在立法院交通委員會報告「道路交通安全改善辦理情形」，由於去年65歲以上高齡者車禍死亡高達1159人，立法委員指交...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！周三變天全台雨連下五天

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

氣象局：清明連假全台有雨 下周日玉山有機會降雪

月薪6萬以上是少數？他嘆薪資天花板低 過來人曝真相

觀光局接待官員之子染疫 林佳龍：耍特權絕不寬貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。