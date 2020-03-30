9歲童站姿三七步長不高 母追原因原來是脊椎側彎

孩子長不高是父母的心頭大患，念小四的宋小弟弟被媽媽發現站姿「三七步」、走路長短腳，大半年都沒長高，帶往醫院檢查，發現脊椎竟傾斜約3到5度，經使用脊椎聲波動力平衡系統搭配核心運動進行調理才改善，也從140公分長到156公分，消除長不高的疑慮。

宋媽媽說，9歲的孩子正值發育期，但她兒子沒長高很多，高低肩又長短腳，很擔心就此長不高，因此帶往醫院追查原因，發現兒子脊椎竟側彎。「脊椎歪個3、5度也許不算嚴重，但父母總是擔心」。

宋小弟不知道「三七步」站姿，可能源自於脊椎健康正在崩壞，他說，只覺得站那個姿勢很舒服。

「活力得」樂活健康診所物理治療師蔡雯萱說，脊椎側彎患者後期容易椎間盤突出、脊椎滑脫、長骨刺、坐骨神經痛、落枕，重點是彎腰駝背，外觀不好看。尤其現在手機使用泛濫，很多人愛癱坐沙發上滑手機，長期姿勢錯誤，肌肉會定型記憶，一旦肌肉失衡，脊椎位置即會跑掉，目前國小三年級到國二低齡手機族，很多都脊椎側彎。

蔡表示，過去治療脊椎側彎，不乏找國術師整脊推拿，角度彎曲嚴重的才尋求開刀，「喬骨」雖能讓脊椎放鬆，但放鬆後的脊椎少了穩定性，周邊肌肉會產生保護性收縮，反而會造成痠痛。