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超音波追蹤B肝建功 七旬翁及時切除癌腫救命

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮佑民醫院外科醫師林佳正及時安排B肝老翁開刀切除腫瘤，才未演變成肝癌，因此毋須進行放射或化學治療。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮佑民醫院外科醫師林佳正及時安排B肝老翁開刀切除腫瘤，才未演變成肝癌，因此毋須進行放射或化學治療。記者賴香珊／攝影

南投縣一名七旬老翁因罹患B型肝炎，需定期就醫持續服藥，未料今年元月回診竟在毫無症狀下發現肝臟有3公分大腫瘤，幸及早切除治療才未演變成肝癌；對此，醫師呼籲，酒精性及B、C型肝炎患者是肝癌好發族群，定期追蹤有助防範。

佑民醫院指出，該名78歲老翁是B型肝炎帶原者，起初因未及時就醫服藥，導致肝臟反覆發炎，而產生了重度纖維化，程度再嚴重恐成肝硬化，還好5年前及時到院就診後，開始吃抗病毒藥物，病毒量控制得不錯，更養成定期回診習慣。

而該名七旬翁通常每3至4個月就會至佑民胃腸肝膽內科做腹部超音波追蹤，未料今年元月進行檢查，卻意外在其肝臟的第8段掃描到3公分大的腫瘤，但因無疼痛或不適感，令老翁感到相當意外，但謹慎起見仍安排轉介至該院外科診治。

佑民醫院外科醫師林佳正說，老翁的肝癌指數雖不高，但從影像判斷懷疑是肝癌，仍安排開刀切除該腫瘤，唯其肝臟已纖維化，無法大量切除，因此多留2公分安全距離，連同腫瘤和肝臟約切除5公分，經化驗證實為俗稱「癌腫」的惡性腫瘤。

胃腸肝膽內科則表示，肝是人體最沉默的器官，初期則毫無症狀，老翁才會長了腫瘤卻不自知，所幸他定期做超音波檢查，及早發現治療，因此毋須再做放療或化療，反之，若腫瘤長太大，手術難度和風險恐增加，甚至失去開刀切除的機會。

林也提到，酒精性及B、C型肝炎患者是肝癌的好發族群，因此除持續服用藥物控制病毒量，更要記得定期追蹤腹部超音波，而超音波無輻射線，且不是侵入性檢查，不傷身體也不會不舒服，最好3至6個月就做1次，才能及早發現治療。

南投縣一名七旬老翁因罹患B型肝炎，今年元月定期回診意外發現肝臟有3公分大腫瘤（左上陰影處），幸及早切除治療才未演變成肝癌。圖／佑民醫院提供
南投縣一名七旬老翁因罹患B型肝炎，今年元月定期回診意外發現肝臟有3公分大腫瘤（左上陰影處），幸及早切除治療才未演變成肝癌。圖／佑民醫院提供
酒精性及B、C型肝炎患者是肝癌好發族群，草屯佑民醫院外科醫師林佳正（右）因此建議他們，除持續服用藥物控制病毒量，更要定期追蹤腹部超音波。記者賴香珊／攝影
酒精性及B、C型肝炎患者是肝癌好發族群，草屯佑民醫院外科醫師林佳正（右）因此建議他們，除持續服用藥物控制病毒量，更要定期追蹤腹部超音波。記者賴香珊／攝影

腫瘤 B型肝炎 老翁

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