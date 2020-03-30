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年平均農損123億元 農業保險法草案擬強制投保

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

極端天氣頻傳，近15年農業損失每年平均123億元，更有逐年攀增趨勢。為分散農民經營風險，農委會今天在立法院提出農業保險法草案，將保險事故從天然災害擴大到疫病、蟲害，並明定中央可補助最高50%保險費，且可根據政策需求強制農民投保。

立法院經濟、財政聯席委員會今天審查農委會提出的農業保險法草案。農委會主委陳吉仲表示，每個職業都有災害保險跟退休制度，只有農民、農業沒有，因此前年開辦農業職業災害保險，農民退休金制度也在審議當中，現在提出的農業保險法草案，試辦期間覆蓋率不到10%，相信以專法推動後覆蓋率可達20%。

農委會統計，台灣農損每年平均123億元，政府現金救助每年平均31億元，占整體損失25%，亦即農民仍須負擔75%以上損失。陳吉仲說，農委會2017年起推動試辦農業保險，已開發梨、釋迦、水稻、香蕉等20種品項及27張保單，累計投保3.7萬件、投保金額84億元；至今理賠件數4600件、理賠金額1.78億元。

目前農業保險僅在試辦階段，陳吉仲說，沒有專法導致相關組織、預算、機制無法到位，產險公司各自開發保單，但基礎資料不足、單一品項規模過小，缺乏議價能力，使得保險費率無法下降，增加農民保費、政府補助負擔。

陳吉仲表示，依各國辦理農業保險經驗，部分作物必須強制投保，但必須要有專法才得以實施；且農保費率高於一般商業產險，農民負擔重，應盡速立法維持穩定的保費補助。

根據目前農業保險法草案架構，保障範圍將不以天然災害為限，還包括疫病、蟲害；建立雙軌保險人運作機制，保險業、農漁會都可擔任保險人；可成立法人基金；中央政府得補助農民最高50%保險費，但不包括強制投保項目。

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