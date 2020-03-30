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影／防疫不忘健檢 婦人健檢查出乳房原位癌
雖然新冠肺炎疫情嚴重，但53歲林姓婦人並沒有忘了利用每2年一次免費乳房X光攝影檢查，最近發現左側乳房內下方有群聚多形性的微小鈣化點，經醫師進一步透過「乳房攝影疑似鈣化點立體定位微創手術」診斷，在乳房攝影立體定位導引下切取組織化驗，結果證實是乳癌第0期原位癌，並進行局部切除的保留手術，目前患者術後恢復狀況良好。
林婦說，之前檢查都沒有問題，這次也沒有什麼明顯疼痛症狀，只是偶爾覺得乳頭癢癢的，沒想到竟然檢查出乳房鈣化點。而且，化驗結果竟是原位癌，但慶幸能夠早期發現早期治療。
長安醫院乳房外科醫師吳嘉隆指出，乳房攝影疑似鈣化點立體定位微創手術是在乳房攝影導引，在器械真空輔助下，將疑似鈣化點取出化驗，它不同於立體定位穿刺切片，不僅傷口小，僅0.4公分，且在局部麻醉下，可以把可疑的群聚多形性微小鈣化點取出做化驗。
吳嘉隆說，群聚多形性的微小鈣化點有20~25%的惡性機率，但大部分屬於早期的惡性腫瘤，林女士即是其中之一；確診是原位癌後，再進行局部切除的保留手術，通常治療效果很好。
他提醒，根據統計，乳癌原位癌早期診斷、早期治療，幾乎100%可以治癒，女性朋友應善加利用國健局每2年1次的免費乳房X光攝影檢查，降低死亡風險。
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